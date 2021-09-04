لقطات من حفل زفاف شقيق نانسي عجرم.. «ابنتها ترتدي فستان زفاف» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان بلون الروز الهادئ، والمكياج البسيط التي تميزت به، وتسريحة شعر غير مُتكلفة، ظهرت الفنانة نانسي عجرم بكافة أناقتها خلال حفل زفاف شقيقها «نبيل عجرم» التي احيته بلبنان، بأشهر وأهم أغانيها.

إطلالة نانسي عجرم وابنتها

وتألقت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، بفستان باللون الـ«رو»، المُطعم بفصوص الألماسات اللامعة، والذي تميز بأنه طويل، ومنفوش قليلًا من أسفل، كما جاء مكشوفًا من الخلف، بدون أكمام.

واعتمدت على المجوهرات الألماسية اللامعة، مع تسريحة شعر غير متكلفة نهائيًا، مع المكياج الهادئ البسيط الذي اعتاد عليه جمهورها.

كما تألقت ابنتها الكُبرى بفستان زفاف أبيض، «كت» منفوش، مزود بالورود البارزة.

أغاني أحيت بها الحفل

وحرصت الفنانة نانسي عجرم، على إحياء الحفل بعدد من أغانيها التي شاركتها مع شقيقها وعروسته، وابنتها والحضور، وهي «لون عيونك، سلامات، حياة» وغيرها من الأغنيات الشهيرة.

حفل نانسي عجرم عقب وفاة حماتها

وكانت المطربة اللبنانية، أحيت حفلا غنائيًا لإحدى الشركات التجارية في قصر عابدين بالقاهرة، مؤخرًا، وذلك عقب 24 ساعة على وفاة حماتها جمال بديع نهرا، بعد صراع مع المرض.

ولم تتخل الفنانة اللبنانية عن اللون الأسود خلال الحفل، حيث تألقت مرتدية ملابس سوداء «جمب سويت» باللون الأسود وعليه تطريز بالورود على الجانبين باللون الفضي.