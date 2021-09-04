"حالة نادرة من الجمال".. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند خليفة

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة صيفية مبهجة، حيث ارتدت فستانا بقصة الكب باللون الأزرق الغامق منقوشًا بالورود البيضاء.

وأضفت أنوثة ورقة للإطلالة بإضافة بعض الإكسسوارات البسيطة مثل سلسلة وقرطين وأسورة، بينما اختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفها.

أما من الناحية الجمالية فاختارت مكياجا رقيقا يركز على رسمة العين بالكحل الأسود، والألوان الترابية.

وكانت كتبت على صورها عبارة "الحياة حلوة نوعًا ما" لتنهال عليها تعليقات المتابعين والمعجبين فتقول إحداهم "حضرتك اللي حلوة".

ويعلق آخر: "إذا الحياة حلوة علشان انتي موجودة فيها"، بينما تعبر أخرى عن اعجابها قائلة: "لازم يضيفوكي في موسوعة جينس لأنك حالة نادرة وجمالك ما بيتكرر".