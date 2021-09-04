أعراض أمراض القلب.. احذر تجاهل هذه العلامات الخمس على جلدك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد مرض القلب حالة مقلقة وقد تكون مميتة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكثيرين غالبا ما يتجاهلون العلامات التحذيرية لهذه الحالة، لعدم معرفتهم بها، فقد يكون من الصعب تحديد أعراض مرض القلب.

وهناك بعض العلامات المنبهة لأمراض القلب تظهر على الجلد، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع express

-انتفاخ القدمين وأسفل الساقين

يمكن أن يكون التورم في قدميك وكاحليك وأسفل ساقيك علامة واضحة على أن قلبك لا يعمل كما ينبغي، فأحد أعراض أمراض القلب هو تراكم السوائل في الساقين، مما يسبب تورمًا مرئيًا.

إذا لاحظت تورم قدميك وأسفل ساقيك، ولا يوجد سبب واضح مثل إصابة تلك المنطقة، فيجب عليك فحصها من قبل الطبيب.

-بقع زرقاء أو أرجوانية على الجلد

عندما يكون لديك بقع زرقاء أو أرجوانية على جلدك، يمكن أن تكون علامة على انسداد في أحد الأوعية الدموية.

يعاني بعض الأشخاص من تحول أطرافهم إلى اللون الأزرق عندما يكونون في حالة من البرد الشديد، ولكن إذا حدث ذلك لك وأنت في درجة حرارة طبيعية، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على ما يكفي من الأكسجين.

إذا ظهرت البقع على أصابع قدميك، فهذا يسمى متلازمة إصبع القدم الأزرق وإذا تركت دون علاج فقد تتسبب في موت الجلد والأنسجة في المنطقة المصابة.

- نمط يشبه الشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني

هذا النمط الشبيه بالشبكة يجعل بشرتك تبدو مرقطة ومتغيرة اللون، فقد يعاني بعض الأشخاص من هذا عندما يكونون باردين حقًا، ويمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لتناول بعض الأدوية.

ومع ذلك، فإن ظهور نمط شبيه بالشبكة باللون الأزرق أو الأرجواني يظهر بدون سبب واضح يمكن أن يكون أحد أعراض أمراض القلب.

يعد النمط الموجود على جلدك علامة على انسداد الشرايين الصغيرة، مما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء.

-زوائد شمعية صفراء

قد تظهر زيادات شمعية صفراء أو برتقالية على جلدك إذا كان لديك مستويات غير صحية من الكوليسترول، وعادة ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة، لكن هذا لا يعني أنها غير ضارة.

تميل إلى النمو في زوايا عينيك أو مؤخرة ساقيك أو في خطوط راحة يدك، لذا راجع طبيبك على الفور إذا قمت بتطوير هذه النموات، فقد يحتاجون إلى إجراء بعض الاختبارات للتحقق من نسبة الكوليسترول في الدم.

يجب أن يؤدي التحكم في نسبة الكوليسترول لديك إلى انحسار النمو، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية مساعدتك.

- نتوءات شمعية

يمكن أن يكون الظهور المفاجئ لمجموعة من النتوءات الشمعية على جلدك، والتي تشبه إلى حد ما الطفح الجلدي، علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مرض السكري.

تتكون هذه النتوءات في الواقع من الكوليسترول الناجم عن مستوى مرتفع مثير للقلق من نوع من الكوليسترول يعرف باسم الدهون الثلاثية في الدم.