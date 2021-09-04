"بعد تبديل هيفاء وهبي الهوت شورت ببنطلون".. خبيرة تكشف اتيكيت المقابلات التلفزيونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثارت أنباء إلزام التلفزيون المصري الفنانة اللبنانية "هيفاء وهبي"، تغيير ملابسها بارتداء بنطلون بدلًا من الهوت شورت حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ظهرت هيفاء وهبي خلال حفلها الأخير بالساحل الشمالي بـ"هوت شورت"، ولكنها أثناء تسجيل لقاء تليفزيوني تداولت صور له ظهرت مرتدية بنطلون فوق الشورت، وقيل أن أحد مخرجي التلفزيون المصري طلب منها ذلك.

وحول اتيكيت الظهور بالبرامج التلفزيونية، علقت خبيرة فن الإتكيت والمظهر إيمان عفيفي، بأن لكل مقام مقال، وأن كل برنامج أو فضائية له طريقته لظهور الضيوف أو أسلوب لحوارهم.

وأضافت لـ"الخليج 365" أن بعض الضيوف لم يكونوا على دراية بطبيعة البرنامج والمظهر الذي يجب الظهور به، وأن الضيوف قد يختلفون من حيث الذوق أو الطبيعة والعادات، قائلة: "مش كل الناس ذوق واحد.. اللبناني طبيعته غير المصري، وكل شخص لديه عادات تلزمه بما يظهر به".

وحول ما إذا كانت هناك إطلالات يمنع الظهور بها في اللقاءات التلفزيونية، أوضحت أن في الصباح لا يفضل أن ترتدي الضيفة مجوهرات ألماظ أو تظهر بمكياج كامل وبألوان صاخبة.

وأشارت خبيرة الاتيكيت إلى أن هناك لقاءات يفضل فيها الظهور بملابس "فورمال" وبألوان بعينها، فلا يفضل بالصباح الظهور باللون الأحمر أو الفوشيا، لكن يفضل الألوان الهادئة.

وأفادت بأن البهرجة وارتداء ألوان كثيرة غير مستحب ويسبب الأذى البصري للغير، مستطردة: "كل مكان يختلف عن الآخر وعلى سبيل المثال الظهور بإطلالة على البحر لايفضل فيها ارتداء الألماظات الكبيرة أو انتعال كعب عالي".