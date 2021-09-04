بأرخص الأسعار.. كيف تستمتع بـ الساحل الشمالي في شهر 9

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحرص البعض على قضاء إجازة المصيف في نهاية فصل الصيف، حيث يستمتع بالأجواء الجميلة والمناظر الخلابة بعيدًا عن الزحام، لتوديع الطقس الحار.

العديد من المصريين يرغبون في الذهاب إلى الساحل الشمالي، ويبحثون عن أرخص أسعار الإقامة هناك للاستمتاع مع الأسرة وقضاء وقت مميز، في إطار ذلك يقدم "الخليج 365" أرخص أسعار المصايف في الساحل الشمالي، في شهر سبتمبر، وفقًا لموقع "بوكينج" المختص بحجز الفنادق.

منتجع فندق بورتو مارينا آند سبا

يطل منتجع بورتو مارينا من فئة 5 نجوم على البحر الأبيض المتوسط في العلمين، ويقدم إقامة فاخرة ومسبحاً على طراز بحيرة ومجموعة متنوعة من علاجات الصحة والتجميل في مركز العافية.

تم تزويد جميع الغرف والأجنحة بمفروشات وأعمال فنية أنيقة وتكييف الهواء وتلفزيون وحمام داخلي. وتوفر بعض الغرف إطلالة جميلة على البحيرة أو البحر.

يقع منتجع بورتو مارينا وسط حديقة ذات مناظر طبيعية جذابة، ويحتوي على مسبح داخلي كبير ومركز للياقة البدنية وملعب للتنس. كما يتوفر ملعب للنزلاء الصغار.

يضم بورتو مارينا مطعماً لمأكولات البحر المتوسط والذي يقدم بوفيه الإفطار والغداء والعشاء. كما يوجد بار على الشاطئ يقدم الكوكتيلات.

الشواطئ على الساحل الشمالي لمصر تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الفندق. وتبعد الإسكندرية 160 كيلومتراً، بينما يقع كل من مطار برج العرب ومطار العلمين على بعد أقل من 60 كيلومتراً من الفندق.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2356 جنيها.

فندق منتجع أورا سيدي عبد الرحمن- العلمين

يقع أورا ريزورت سيدي عبد الرحمن في سيدي عبد الرحمن في العلمين، ويتميز بمنطقة شاطئ خاص ومسبح خارجي، تشمل المرافق المختلفة في مكان الإقامة مركز للياقة البدنية ومرافق للشواء وحديقة. ويضم مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تم تجهيز جميع الوحدات في الفندق بغلاية، وتضم جميع الغرف حمام خاص، وتحتوي غرف الضيوف على تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية.

يتم تقديم بوفيه إفطار كل صباح في مكان الإقامة.

يوفر Aura Resort Sidi Abd El-Rahman تراس، يمكن للضيوف لعب تنس الطاولة والبلياردو في مكان الإقامة.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1633 جنيها.

فندق Retal View North Coast Aqua Park

يقع Retal View North Coast Aqua Park في العلمين على بعد 6 كم من مول زهران، ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح في الهواء الطلق وبار، ويوفر مكان الإقامة هذا خدمة الغرف، كما يوفر للضيوف حديقة مائية، ويحتوي الفندق على حديقة وتراس شمسي.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وحمام خاص مع مجفف شعر وحوض استحمام ساخن، توفر غرف الضيوف للضيوف ميني بار.

يقدم Retal View North Coast Aqua Park وجبة إفطار كونتيننتال أو حلال.

يقع بورتو مارينا على بعد 22 كم من مكان الإقامة في حين يقع متحف العلمين على بعد 28 كم من مكان الإقامة، ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـRetal View North Coast Aqua Park حيث يقع على بعد 45 كم منه.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1225 جنيها.

قرية اللوتس الساحل الشمالي

تقع قرية اللوتس في الساحل الشمالي على بعد 8 كم من زهران مول و8 كم من بورتو مارينا، ويوفر أماكن إقامة في العلمين، يوفر مكان الإقامة إطلالات على الحديقة ويقع على بعد 14 كم من متحف العلمين.

يحتوي الشاليه على تلفزيون بشاشة مسطحة وغرفة معيشة. تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجانًا في الشاليه، توفر قرية اللوتس الساحل الشمالي تراس.

تقع المقبرة العسكرية الألمانية من الحرب العالمية الثانية على بعد 22 كم من مكان الإقامة، يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب، حيث يقع على بعد 59 كم من قريه اللوتس الساحل الشمالي.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2042 جنيها.

بيت عطلات Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir

يقع بيت العطلات "Seaside Two-Bedroom Chalet Sidi Krir" في سيدي كرير، ويضم مطعماً وتراساً، كما يوفر بيت العطلات إطلالات على البحر، ويبعد مسافة 41 كم من الإسكندرية.

يحتوي بيت العطلات على غرفتي نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بميكروويف وثلاجة وغسالة ملابس وحمّام واحد مع بيديت.

يُمكن للضيوف الاستمتاع بصيد الأسماك بالقرب من مكان الإقامة.

يُعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب إلى بيت العطلات هذا، حيث يقع على بعد 13 كم، كما يوفر مكان الإقامة هذا خدمة نقل المطار مقابل تكلفة.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 918 جنيها.

بيت عطلات قرية آمون السياحية - الساحل الشمالي

تقع قرية امون السياحية - الساحل الشمالي في قرية الشروق، وتضم أماكن إقامة مع شرفة، يوفر مكان الإقامة هذا إطلالات على الحديقة وتراسًا.

تم تجهيز بيت العطلات هذا بغرفة معيشة ومطبخ صغير مجهز بالكامل، يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

تقع الإسكندرية على بعد 37 كم من بيت العطلات، في حين تقع العجمي على بعد 23 كم من مكان الإقامة، يعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة، حيث يقع على بعد 13 كم.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 2262 جنيها.

فندق شاطيء عايدة

يقع فندق Aida Beach غرب مدينة الأسكندرية، على بُعد 20 دقيقة بالسيارة من مدينة العلمين، وعلى بُعد 15 دقيقة بالسيارة من مدينة مارينا، ويبعُد مطار برج العرب مسافة 35 دقيقة بالسيارة، وتتوفر مواقف مجانية خاصة للسيارات في الموقع.

ويضم منطقة شاطئ خاص، كما يحتوي على منطقة مسبح ذات مناظر طبيعية مجهزة بتراس مع كراسي الاستلقاء للتشمس وتتوفر مجموعة متنوعة من الرياضات المائية وخدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء الفندق.

تحتوي جميع الغرف والأجنحة في Aida Beach على شرفة مطلة على البحر وتحتوي جميع أماكن الإقامة على تلفزيون وميني بار وصندوق ودائع آمن، كما يحتوي الجناح على غرفة معيشة كبيرة مجهزة بمطبخ صغير.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يوميًا، فيما يتم تقديم المأكولات الشرقية والعالمية الانتقائية في المساء في Verdi. ويتم تقديم الكوكتيلات والمرطبات في بار Radames. وتتوفر خدمة الغرف على مدار الساعة.

تتوفر خيارات ترفيهية أخرى مثل ملاعب التنس والإسكواش والسنوكر. ويشتمل الفندق أيضًا على ملعب للأطفال.

الإقامة في الليلة الواحدة تكلفك 1775 جنيها.