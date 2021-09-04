بعد القبض على سمكري البني آدمين.. مخاطر صحية خطيرة تصيب من يخضعون لهذه الجلسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، واقعة القبض على، صاحب أحد أشهر مراكز العلاج الطبيعي بمدينة نصر والشهير بلقب "سمكري البني ادمين" وذلك لعمله بدون ترخيص.

وكانت كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة إغلاق وتشميع مركز"سمكري البني آدمين"، للعلاج الطبيعي بمدينة نصر، أن المركز غير مرخص ويديره شاب يدعى "ي.خ" خريج سياحة وفنادق.

كان صاحب المركز دائم الظهور في وسائل الإعلام المختلفة للدعاية لنفسه، بقدرته على علاج مرضى آلام العمود الفقرى والرقبة والمفاصل وعلاج التهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق "الطقطقة والطرقعة" لأجزاء من الجسد.

-كيف يعمل سمكري البني آدمين؟

"سمكري بني أدمين"، لقب أطلقه "ي.خ" على نفسه واصفا ممارسته لعلاج العظام بنظام "الطقطقة"، مسوقًا نفسه عبر الكثير من الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرض كيفية علاج فقرات العظم بضغط عليها يدوياً.

ويستعرض "ي.خ" مهاراته عبر فرقعة فقرات العظام، لكثير من المشاهير، الذين أقبلوا على ذلك النوع الغريب من المساج الذي يقدمه "سمكري البني آدمين"، من بينهم الفنان أمير كرارة، ومحمد أنور، ومحمد سامي، وحسن الرداد.

وتتم الجلسة عن طريق وضع المريض مستلقيا في أوضاع معينة لعلاج مناطق الألم على طاولة أو كرسي ثم يستخدم الممارس يديه لخلق قوة مفاجئة على المفصل، مما يدفعه إلى ما وراء نطاق حركته المعتادة وقد يتولد عن هذه الحركات أصوات فرقعة.

-خطورة وأضرار جلسات "سمكري البني آدمين

الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، أكد أن ظاهريا يقوم سمكري البني آدمين بطرقعة الرقبة، لكنه يقوم بأفعال أخرى قد تتسبب في مضاعفات طبية للمرضى.

وتتمثل مخاطر الطرقعة في الشعور بعدم الراحة نتيجة حدوث ارتشاح وتمزق في العضلات، والتهاب في المفصل والفقرات بسبب الضغط الزائد، وقد يصل الأمر إلى أعراض خطيرة كالتعرض لكسرأحد أجنحة الفقرة.

إضافة إلى ذلك قد يحدث تنميلًا في المكان المعرض للجلسة مباشرة، وشرخًا في الفقرة التي قد تسبب شللا جزئيا أو شللا كاملا، وفي حال وصولها إلى النخاع الشوكي تسبب وفاة الشخص.

وكانت الفنانة ساندي، كشفت تفاصيل أزمتها مع ي.خ المعروف بـ"سمكري البني آدمين"، وخطورة الجلسات التي يقوم بها بعد أن تعرضت لأضرار صحية ومضاعفات بسببها.

وقالت ساندي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أزمته معايا بقالها سنتين، وطوال هذه المدة، كنت أحذر الجميع منه عبر حساباتي الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأنا بقالي سنتين بعمل علاج طبيعي لحد دلوقتي بسببه".

وتابعت: "هذا الرجل كان هيعملي شلل رباعي، وأقول (حذروا الناس منه)، فـ عملي إعاقة ومشكلة مدى الحياة.. مش هعرف أتعالج منها، وعملي غضروف في الفقرة التانية بجانب دماغي، ولازم أعمل علاج طبيعي عشان أعيش زي الناس، والغضروف لمس النخاع الشوكي، لو كان قطعه، كنت اتشليت أو مت".