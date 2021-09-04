آخر ظهور لـ لولا فاني قبل إعلان مرضها.. عروسة بفستان وشبكة جديدة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الـ«يوتيوبر» «ليلي» الشهيرة بـ لولا فاني، محركات البحث عبر مواقع الإنترنت، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت إصابتها بمرض MS، أو مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مناعي يهاجم المخ والحبل الشوكي، ما قد يصل لفقدان الحركة والتأثير على النظر بوجه عام.

لولا فاني، تحدثت عن الحسد وقت إعلان مرضها، وشاركت مع متابعيها، رسالة إحدى الفتيات، تضمنت الآتي: «إنتي بتجيبي الصحة دي منين.. إنتي ولا كأنك اتجوزتي ولا خلفتي»، وذلك قبل الكشف عن مرضها خلال بث مباشر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

آخر ظهور لـ لولا فاني قبل إعلان مرضها المزمن

وكان آخر ظهور لليوتيوبر الشهيرة، احتفال زوجها «ضياء» بأول عيد زواج لهما، حيث قرر مفاجأتها بتنظيم احتفال خاص، بدت فيه كعروس مجددًا.

وشاركت لولا فاني، بمقطع المفاجأة، والتي بدأت بزيارتها لأحد محلات فساتين الزفاف، استعدادًا لدعوتها لمهرجان حول أزياء المحجبات، قبل أن يطلب منها زوجها ارتداء فستان زفاف، ليفاجئها عقب ارتدائه بتقديم شبكة جديدة، احتفالًا بها وبعيد زواجها الأول.

ونشرت لولا فاني، المقطع عبر قناتها على موقع «اليوتيوب» والذي حقق ما يقرب من نصف مليون مشاهدة فور نشره.

من هي لولا فاني؟

- اسمها ليلى خالد البنا والشهيرة باسم «لولا فاني»

- في العقد الثالث من عمرها.

- بدأت مسيرة اليوتيوب أوائل عام 2018 .

- تشاركها في الكثير من فيديوهاتها والدتها هيام فاروق، المعروفة باسم «ماما لولا».

- يصل عدد متابعيها عبر قناتها على موقع يوتيوب، نحو 2 مليون.

- كانت في البداية تستهدف الأطفال، حتى وجدت رواجا وتفاعلًا كبيرًا من الأمهات والشباب أيضا.

- تقدم خلال فيديوهاتها نصائح هامة للأمهات والأطفال بطريقة فكاهية.