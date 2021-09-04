بـعقد الـ«تايجر» النادر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بمجوهراتها في فينسيا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الكثير من الأحيان ترتدي الفنانة ياسمين صبري الفساتين التي تحمل نقشة الـ«تايجر»، واشتهرت بالظهور بها في المناسبات وجلسات التصوير المختلفة التي تشاركها مع جمهورها ومتابعيها، وهذه المرة قررت أن تكون إطلالتها بطريقة مشابهة في ارتدائها المجوهرات، حيث طلت بـعقد الـ«تايجر» النادر خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ياسمين صبري ترتدي عقد تايجر من دار كارتيير العالمية

وارتدت سوارا فخما من الذهب ضمن تشكيلة المجوهرات من دار «كارتيير» العالمية المتخصصة في بيع منتجات الذهب، مؤكدة أن عقد الـ«تايجر» غير مخصص للبيع، حيث دونت على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:«تشرفت وسعدت بتمثيل دار كارتيير العالمية للمجوهرات في مهرجان فينيسيا السينمائي العالمي.. سعيدة بكل التعليقات التي وصلتني حول العقد الذي ارتديته في المهرجان وهو بالمناسبة غير قابل للبيع».

يعتبر ظهور ياسمين صبري بمجوهرات «كارتيير» في فينيسيا الظهور الثاني لها بالماركة نفسها، فظهرت منذ فترة مرتديةً عقدا نادرًا من شركة المجوهرات بتشكيلة مختلفة على شكل تمساحين بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات (Panthere de Cartie) بمنطقة الشرق الأوسط.

ونشرت ياسمين صبري صورها وهي ترتدي آخر تشكيلات الشركة العالمية، كما ظهرت وهي على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي، فهي المصرية الوحيدة المشاركة في فعاليات افتتاح المهرجان، وارتدت خلاله فستانا أحمرا بتوقيع روبرتو كفالي وعقد من ماركة كارتيير أما الحذاء فكان مرصعا بالألماظ.

وانطلقت، منذ أيام، فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في النسخة الـ78 بأجوائه الساحرة من جديد في مدينة البندقية بإيطاليا والمعروف عنه أنه يضج بالموضة وبالإطلالات المختلفة للنجمات العالميات على السجادة الحمراء، بحدث يعتبر واحداً من أهم المهرجانات السينمائية العالمية.