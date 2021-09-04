5 أطعمة ضرورية للرجال بعد الأربعين.. «تكافح الأمراض وتؤخر الشيخوخة»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بحكم التغيرات الصحية والنفسية والجسدية التي تطرأ على الرجال في عمر الـ40، يكونون في حاجة إلى تبديل نظامهم الغذائي الذي تختلف متطلباته بين الرجال والنساء في الأربعينيات من العمر بسبب هرموناتهم وتعرضهم للإجهاد.

ونصحت الدكتورة روبشري جايسوال المتخصصة في التغذية، الرجال في عمر الأربعين بتناول بعض الأكلات التي تحافظ على نظامهم الغذائي، خاصة السعرات الحرارية التي تحتاجها أجسامهم، مؤكدة أنه في سن الأربعين يجب أن يستهلك الرجال 100 سعة حرارية أقل في اليوم مقارنة بعمر 30، بحسب موقع «only my health»، مشيرةً إلى 5 أطعمة من شأنها مساعدة الرجال في الأربعينيات على الحصول على عناصرهم الغذائية وتقليل الإجهاد ومكافحة الأمراض، وهي كالتالي:

الفاصوليا

نصح الموقع بالتركيز على الحبوب التي تحتوي على الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة والاهتمام بشكل خاص بالبروتين، والبقوليات من أصح أشكال البروتين النباتي، إذ تحتوي على ثمانية من الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وتفتقر فقط إلى الميثيونين الموجود في الحبوب.

الجوز

يحتوي الجوز على نسب عالية من فيتامينE ومكونات الميلاتونين، كما أنه مصدر غني جدا بمضادات الأكسدة ويحتوي على نسب عالية من المركبات التي يحتاجها الرجال في سن الأربعين، لأنها يمكن أن تزيل الجذور الحرة، وتبطئ عملية الشيخوخة والتدهور المرتبط بالعمر فيما أكدت الأبحاث أن للجوز تأثيرات مضادة للأكسدة وللالتهابات.

الشاي الأخضر

وعرض الموقع في تقريره مجموعة من الفوائد الصحية للشاي الأخضر، مؤكدًا أنها تساعد في مكافحة الأمراض بجانب خصائصها المضادة للأكسدة، لافتًا إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر مفيد لضغط الدم والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

الباذنجان

وأشار التقرير إلى أن تناول الباذنجان له العديد من الفوائد الصحية التي تكافح الأمراض بجانب أنه غني بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والمركبات الفينولية والفلافونويد، وهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على الكثير من الألياف والماء، ويشير اللون الأرجواني الغامق إلى وجود الأنثوسيانين، وهو العامل الرئيسي في مكافحة ضرر الجذور الحرة للجسم التي تعد من أسباب تطور الأمراض والشيخوخة.

الأعشاب

واعتبر «only my health» أن تناول الأعشاب مثل المورينجا وجذر عرق السوس، والجنسنج يساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد.

من جانبها، ترى الدكتورة ريم سمير استشاري التغذية العلاجية أن جميع الأعمار في حاجة إلى البروتين بسبب النقص في نسب الهيموجلوبين في الدم، إلا أن الحاجة تزداد إلى البروتينات في سن الأربعين، وهي مرحلة تحتاج بشكل عام سواء الرجال أو النساء للخضوع إلى تحاليل الكلى للاطمئنان على نسب «حمض اليوريك أسيد» في الجسم حتى لا تتسبب زيادة البروتين في حدوث النقرس.

ونصحت استشاري التغذية خلال حديثها لـ«هن» الرجال والنساء في عمر الأربعين بالإكثار من تناول الخضرة كالخس والجرجير وغيرها، حيث تحتوي على نسب عالية من البروتينات والحرص على تناول كميات كبيرة منها لاحتوائها على الحديد، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم الذي يفتقده الأشخاص في هذا السن، مع الالتزام بتناول المياه من لتر ونصف إلى لترين يوميًا.