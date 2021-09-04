الامارات | بينيلوبي كروز تتألق بدورين في «مهرجان فينيسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بينيلوبي كروز تتألق بدورين في «مهرجان فينيسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهرت نجمة هوليوود بينيلوبي كروز كواحدة من أكثر الضيوف انتشاراً في مهرجان فينيسيا السينمائي العام الجاري، إذ ظهرت في فيلمين ضمن برنامج مسابقة المهرجان.

ولم تظهر النجمة (47 عاماً) في فيلم المخرج الإسباني بيدرو المودوفار الجديد «باراليل ماذرز» أو (أمهات موازيات)، الذي انطلقت فعاليات المهرجان بعرضه فقط، ولكنها قدمت أيضاً فيلماً ثانياً بعنوان «أوفيشال كومبتيشن» أو مسابقة رسمية، اليوم السبت.

وفيلم «أوفيشال كومبتيشن» عمل يسخر من صناعة السينما تلعب كروز فيه دور البطولة، إلى جانب أنطونيو بانديراس، وأخرجه الأرجنتينيان جاستون دوبرات وماريانو كوهن، اللذان حققا نجاحاً كبيراً قبل بضع سنوات في فيلم «ذا ديستينجوشد سيتيزن» أو مواطن متميز.





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