سلالة دلتا.. تعرف على أعراض كورونا الجديدة عند الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد تحوره مع ظهور طفرات جديدة، ولعل آخر ما ظهر في مصر هو سلالة دلتا الخطيرة.

وحذرت الدكتورة منى الجنزوري، رئيسة قسم الأطفال بطب عين شمس، إن هناك ملاحظة خلال رصد متحورات كورونا الجديدة، عبارة عن إصابة الأطفال في الأعمار السنية المختلفة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": الكورونا الحالية بالنسبة للأطفال أعراضها معوية، بالإضافة إلى الأعراض المعروفة سابقًا".

في إطار ذلك تواصل الخليج 365 مع دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لتوضيح أعراض الإصابة بسلالة دلتا عند الأطفال.

يقول بدران: "المتغير دلتا نفسه ينتشر بسرعة ويتمدد وأعراض العدوى به تتغير، وعموماً أعراض العدوى بمتغير دلتا من فيروسات الكورونا، لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك اختلافات كبيرة في أعراض العدوى بمتغير دلتا مقابل المتغيرات السابقة".

ويضيف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: "السعال وفقدان الشم أصبحت أقل شيوعا مع المتغير دلتا، بينما الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف، والحمى هي من بين الأعراض الأكثر شيوعاً حالياً".

ويكمل بدران: "سلالة دلتا أكثر عدوى وانتشارا من أي سلالة لكورونا حتى الآن ، وتصيب كافة الأعمار حتى الأطفال والمراهقين ، كما ن المستشفيات فى أوروبا وأمريكا تستقبل أطفالا و مراهقين لم يصابوا بالكورونا كوفيد-١٩من قبل ، لكن سلالة دلتا نجحت فى الإيقاع بهم، وبشكل نادر بعض الأطفال المصابين دخلوا غرف العناية المركزة ".

عوامل الخطر لدى الأطفال:

الذين يعانون من أمراض نقص المناعة سواء الوراثية أو المكتسبة.

المصابون بأمراض مزمنة مهملة العلاج مثل الربو و مرض السكرى ، وأمراض القلب ، والدورة الدموية،والسمنة والسرطان.

غالبية الأطفال غير محصنين ولم يسبق لهم العدوى بالكورونا من قبل مع السلالات السابقة، وبالتالي فإن هذا يضعهم في فئة مخاطر أعلى للإصابة بالفيروس، لهذا عدوى الأطفال بسلالة دلتا زادت بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم .

الأعراض

الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين هي:

الحمى

ظهور أعراض أنفية

أعراض معدية معوية

طفح جلدي

عموماً أعراض الأطفال معظمها خفيفة.

ربما تختلف الأعراض فى أطفال نفس الأسرة، حسب استجاباتهم المناعية .

يعاني الأطفال المصابون من أعراض خفيفة جدًا إذا كان لديهم جميع الأعراض.

تتشابه أعراض متغير دلتا كثيرًا مع تلك التي نتجت عن السلالات السابقة لكن بمعدلات أقل فى السعال الجاف وضيق في التنفس وحمى وأحيانًا فقدان حاسة التذوق والشم.

أما أعراض العدوى بدلتا فى الكبار الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط من اللقاح فقط وأصيبت بالفيروس:

خمسة أعراض أساسية وهي :

الصداع

سيلان الأنف

آلام في الحنجرة

العطس

السعال المتواصل

اما أعراض من حصل على جرعتين من اللقاح، هى :

الصداع

سيلان الأنف

العطس

آلام في الحنجرة

هل يمكننا أن نقلل من خطر العدوى لأفراد الأسرة؟

تطعيم الكبار، وتوخي الحذر عند التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، بما في ذلك الأطفال.

يجب أن نقلل من انتقال هذا الفيروس بين الأطفال.

تطعيم الكبار الذين يتعاملون معهم مثل المدرسين وكل من يعمل بالتعليم وأولياء الأمور أيضاً.

التطعيم يلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على سلالة دلتا .

فى أمريكا يعتبر التطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من العدوى لجميع الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر .

تدابير الوقاية هامة جداً للأطفال والكبار حتى لو كانوا مطعمين .

أفضل طريقة لحماية الجميع من هذا الفيروس هي اللقاحات، عندما تتم حماية المزيد من الأشخاص في المنزل، سيكون ذلك أفضل لمن حولهم، بما في ذلك المعلمين .

فيما يتعلق بالمتغيرات الجديدة، إذا استمر معدل الإصابة في الزيادة وانخفض عدد التطعيمات، نتوقع ظهور المزيد من المتغيرات.

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، علينا الاستمرار في تشجيع الأطفال على أن يكونوا آمنين وأذكياء فى تطبيق التدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة أو الفيس شيلد.

تقنيع الأطفال بالكمامات

هام جداً خاصة عندما لا يكون الأطفال قادرين على الابتعاد الاجتماعي عن الآخرين ، حتى لو كانوا داخل الفصول وأحيانًا في الهواء الطلق ، إذا كانوا يخالطون تجمعات من الجماهير .

غسل الأيدى بالماء والصابون ٢٠ ثانية باستمرار ، و تطهيرها بالحصول قبل امس الأنف أو الفم أو العين أو الوجه .

بجب توفير مسافة اجتماعية للأطفال أثناء تناول الوجبات المدرسية ، لأنهم لا يستطيعون تناول الطعام وهم يرتدون الكمامات .

ترتيب أوقات الوجبات المدرسية بحيث لا يتناول الطلبة الطعام فى نفس الوقت.

الابتعاد الجسدى عن الآخرين أكثر من متر ونصف .

من الأهمية التهوية في الفصول الدراسية، يساعد فتح النوافذ تهوية القاعات الدراسية في تخفيف كثافة سلالة دلتا لفيروس الكورونا فى المدارس، وتقليل خطر الإصابة، وتفهيم الاطفال أن الوباء لم ينته بعد.

لاداعى للآمان الزائف :

فيروس الكورونا سيستمر في التطور والتحور ، و كلما تكاثر الفيروس ، زادت فرص ظهور متغيرات جديدة.

المضاعفات والوفيات أقل فى الأطفال ، ولكنها تحدث فعلا حاليًا خاصة مع نقص المناعة ، و وجود أمراض مزمنة أو مشاكل وراثية .

متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى أطفال الكورونا

• كانت نادرة

• زادت فى الانتشار فى الموجة الثانية والثالثة

• فى نيويورك كانت المتلازمة تؤثر على 2 في كل 100 ألف طفل ومراهق تحت سن الـ21 في الأحوال العادية قبل نشأة كورونا المستجد ، إلا أن النسبة وصلت إلى 322 شخصا في كل 100 ألف بين المصابين بكوفيد

• تأكد ذلك فى بريطانيا والهند

• ظهرت المتلازمة الخطيرة خلال فترة تراوحت بين الأسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الإصابة بفيروس كورونا.

• تشمل العلامات والأعراض الشائعة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال ما يلي:

• حمى تستمر 24 ساعة أو أكثر

• القيء

• الإسهال

• ألم المعدة

• الطفح الجلدي

• احمرار العين

• احمرار أو تورم الشفتين واللسان

• الشعور بتعب غير عادي

• احمرار أو تورم اليدين أو القدمين

تشمل العلامات التحذيرية الطارئة لمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى هؤلاء الأطفال ما يلي:

• عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظًا

• صعوبة في التنفس

• ألمًا أو ضغطًا مستمرَّيْن في الصدر

• تشوشًا ذهنيًا لم يكن موجودًا من قبل

• مَيْل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق

• ألمًا شديدًا في المعدة

• إذا ظهرت على طفلك أي من تلك العلامات التحذيرية الطارئة، أو أصابه مرض شديد بعلامات وأعراض أخرى، يجب أخذ الطفل إلى أقرب مستشفى.