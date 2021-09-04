منها جبل الملح في بورسعيد.. أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تزخر مصر بالعديد من الأماكن السياحية الرائعة، وكذلك أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في مختلف المدن، والتي تعتبر مزارا سياحيا للمصريين والأجانب.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أبرز الأماكن التي تشهد أجمل المناظر الطبيعية الخلابة في مصر.

جبال الملح

تقع في مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، وأصبحت مزارا سياحيا يقصده السائحون للاستمتاع بمنظرها الذي يشبه مناطق القطب الشمالي، وسط جبال الملح التي تشبه الجليد ويتلهف الكثيرون لالتقاط الصور التذكارية في هذا المكان المميز.

جبال الملح أصبحت بمثابة مزار سياحي يستقطب المصريين من شتى المحافظات المصرية لمشاهدة هذه الجبال البيضاء الشاهقة والتزلج عليها، لتصبح جبال للجليد خاصة بمصر.

جبال الملح في الشتاء يمكن زيارتها والاستفادة من الجلوس على الملح، الذي يسحب الطاقة السلبية من الجسم، ويُشبه جلسات العلاج الطبيعي بكهوف الملح لمعالجة الأمراض.

منطقة الملاحات تم إنشاءها في عام 1859 ثم تم تطويرها عام 1956 عند افتتاح قناه السويس، وتقع على شاطيء البحر المتوسط، وتنتج حوالي 300 ألف طن سنويا من الملح الخام الذى يجرى تصنيعه.

جبال الملح مفتوحة لدخول الزائرين لالتقاط الصور التذكارية، يوميًا من الساعة 12 ظهراً وحتى الثالثة عصراً ويوم الجمعة مجاناً بعد صلاة الجمعة مباشرة.

الصحراء البيضاء والسوداء

سميت محمية الصحراء البيضاء، التي تقع على بعد 45 كيلو مترا إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، جنوب غرب القاهرة، بهذا الاسم لأن اللون الأبيض يغطي معظم نواحيها، وتبلغ مساحتها 3010 كيلو مترات مربع، وتم إعلانها محمية طبيعية في عام 2002.

وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون البيئة، فإن الصحراء البيضاء تعتبر متحفا مفتوحا لدراسة البيئات الصحراوية والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية، واحتوائها على آثار ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ، كما تتميز بجمال مناظر الكثبان الرملية والتكوينات الجيولوجية لصخور الأحجار الجيرية ناصعة البياض وما تحتويه من حفريات متميزة، كما أنها مغطاة بأرضية من الطباشير الأبيض ينتشر عليها تكوينات جيولوجية على شكل أعمدة من الطباشير الأبيض الثلجي تكونت بفعل الرياح، وتلال شديدة الانحدار مما يضفي على المنطقة وضع جيولوجي وطبيعة نادرة.

الصحراء البيضاء بها عدة أماكن خلابة مثل: بئر سيجام، قصر الباويطي، جبل الكريستال، واحة الجبات، عين خضرا، منحوتات طبيعية في منطقة الفلاسترون، كتل المشروم.

أما الصحراء السوداء، تقع شمال الصحراء البيضاء، وتتبع الواحات البحرية، وسميت بهذا الاسم نظرا لأن طبقة من المسحوق الأسود تغطي هذه الصحراء وصخورها وجبالها.

بها أماكن خلابة مثل: التلال البركانية الضخمة، الجبل الإنجليزي.

موعد الزيارة

تعد الصحراء البيضاء والسوداء مقصدا للسياح المصريين والأجانب هواة السفاري والتخييم، ويقبل المصريين على زيارتها في الصيف، في حين يفضل الأجانب زيارتها في فصل الشتاء.

تكلفة الرحلة

وفقا لإحدى مواقع تنظيم الرحلات، فإن سعر الفرد في اليوم لزيارة الصحراء البيضاء والسوداء، يتكلف ما يقرب من حوالي 675 جنيها.

البحيرة المسحورة

تقع في مدينة شرم الشيخ، أحد أفضل الأماكن في مصر التي تستطيع زيارتها للاستمتاع بكل ما فيها، من مياه ورمال ومنظر طبيعي خلاب.

سميت هذه الجزيرة المعروفة بـ"المسحورة"؛ نظرًا لأنها تختفي تمامًا بالمياه في الليل، في حين أنها تظهر صباحًا، كما أنها في فصل الشتاء تختفي تمامًا، بينما تتجلى في الصيف، وهو ما يكشف عن سحرها وجمالها؛ لأن مياهها تغير ألوانها 7 مرات يوميًا، وفقا لضوء الشمس، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من المعادن التي تستخدم علاجًا للشفاء من الأمراض الروماتيزمية، المياه هنا مختلفة تمامًا بألوانها الرائعة، ورمال البحر باللون الأبيض وهي رمال علاجية.

أطلق عليها بحيرة التمني، فقد عهد البدو في الماضي أن يسبحوا فيها كانوا يلقون بعض الأحجار متمنين بعض الأمنيات، وهو ما يفعله السياح عند زيارتهم لها، ويسبحون ويستمتعون بالمياه والرمال الملونة، كما يلون البعض وجهه بنثرات من هذه الرمال، وفقا لما ذكرته صفحة "GHOST SHARM TOURS" المعنية بالسياحة الداخلية عبر "فيسبوك".

إذا كنت في شرم الشيخ وتريد الذهاب إلى محمية رأس محمد ومنها إلى الجزيرة المسحورة، ستدفع رسوم دخول إلى هذا المكان لا تتجاوز 35 جنيهًا فقط، أما الرحلة كاملة من شرم إلى المحمية فستكلفك نحو 400 جنيه للفرد، وفقا لإحدى شركات السياحة بوسط القاهرة.

وادي الريان

يقع في الفيوم، ويجمع بين الطبيعة المائية الساحرة والجبلية الخلابة حيث يجمع بين بحيرتين علوية وسفلية ويصل بينهما عددا من الشلالات فضلا عن منطقة جبل الريان وجبل المدورة ومنطقة عيون الريان حيث المياه النقية كما تتعدد الحيوانات البرية التي تعيش في الوادي مثل الغزال الأبيض والمصري وغيرها من الحيوانات البرية النادرة.

منطقة البلوهول Blue Hole

بقعة داكنة من المياه قرب مدينة دهب المطلة على البحر الأحمر، يقصدها محبي الغطس من كل أنحاء العالم، حيث يجدون أنفسهم مفتونين بها، ويرغبون في السباحة داخل "الثقب الأزرق" ظنًا منهم أنه إنجازًا لم يناله سوى القليلون.

المكان المصنف عالميا في "الاسنوركلينج"، ستستمتع بمنظر الشعب المرجانية وأكبر تجمع للأسماك الملونة، في منطقة الغوص الأشهر في الشرق الاوسط، كما أنها واحدة من أجمل المحميات في إفريقيا، بإمكانك استقلال سيارة جيب مكشوفة أو سيارة ربع نقل للوصول إلى هذا المكان، وتبلغ تكلفتها من 120 إلى 150 جنيها من دهب.

وادي جنى

من أجمل الأماكن في دهب، إذ يتمتع بالمناظر الطبيعية، وأشجار النخيل، والشلالات المائية، وغيرها، وهو المكان المثالي لمحبي ممارسة رياضة المشي بين الطبيعة والجبال، ولمحبي رياضة التسلق، والمفاجأة أن أسعار الدخول مجانية، وفقا لموقع "urtrips".

جبل موسى

أو جبل سيناء أو الطور من أروع الأماكن في مصر، يقع في محافظة جنوب سيناء يمكنك تسلق جبل موسى لتصل إلى قمته لترى شروق الشمس وكأن المنطقة بأكملها قد اكتست باللون الأحمر في لوحة فنية بديعة.