أكثر الآثار المحيرة في العالم.. معلومات عن "معبد الأسرار" في الجيزة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن مصر تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية المميزة في معظم المحافظات والتي لا يعرفها الكثيرون.

في هذا التقرير يستعرض الخليج 365 حكاية "معبد الأسرار" معبد السرابيوم في الجيزة، وفقا لـ"جروب Travel Secrets Club Official" على فيسبوك.

- معبد السرابيوم موجود في سقارة وتحديدا في البدرشين في الجيزة.

- يعد معبد السرابيوم (معبد الأسرار) من أكثر الآثار المسببة للحيرة والإرباك في العالم.

- يوجد به 26 تابوت ضخم من الجرانيت مُتقن الصنع وهي توابيت عملاقة.

- غطاء الواحد 30 طن والصندوق نفسه 70 طن ما يعني أن الواحد 100 طن.

- الصناديق مغلقة بإحكام ولم يستطيع أحد فتحهم من قبل، وعندما تم تحريك جزء من الغطاء، وجدت الصناديق فارغه تماماً.

- البعض قال إنه تم حفر قلب التوابيت بمعدات بدائية، لكن لم يستطيعوا إثبات ذلك، لأنهم وجدوا الحواف الداخلية والخارجية معمولة بزواية قائمة بدون أدنى خطأ ولا يمكن لأي آله بدائية صنع ذلك.

- سر وجود هذه التوابيت ذات الجرانيت الأسود في الجيزة "رغم أن أقرب مكان للجرانيت الأسود أسوان"، لا أحد يعرفه ولا أحد يعرف كيف تم نقلها بهذا الوزن الهائل.

- البعض حاول إخراج تابوت ودراسته لكن لم تستطع أي معدة سحب على مستوى العالم أن تستخرج صندوقا واحدا من المكان.

- الملك فاروق حاول من قبل استخراج أحد التوابيت، واستعان بالكثير من العمال وعلي الرغم من ذلك لم يستطع تحريكه من مكانه غير بضع أمتار قليلة فقط.

- سعر تذكرة دخول معبد السرابيوم للأجانب 120 جنيها بينما للمصريين 60 جنيها.