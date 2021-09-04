هل لقاح كورونا يؤثر على الحمل؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

انتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من التساؤلات بين المواطنين وخاصة السيدات الحوامل، حول هل لقاح كورونا يؤثر على الحمل؟ وذلك عقب تحذير العديد من المختصين بعدم تلقي السيدات الحوامل أو ممن في الأشهر الباكرة للحمل، أي لقاحات ضد فيروس كورونا، والتي تنتج عنها العديد من الآثار الجانبية.

تناول اللقاح يؤدي أحيانا لولادة الطفل قبل موعده

وقال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، لـ «الوطن» إن التطعيم بلقاح كورونا للسيدات اللاتي ثبت إصابتهن بالفيروس أثناء الحمل ولم تظهر أي أعراض جانبية عليهن، وفي حالة كانت السيدة في الشهور الأخيرة من الحمل وتناولت اللقاح ولديها بعض الأمراض الصحية، يجب استشارة الطبيب المتخص حتى لا يؤثر ذلك على الجنين ولا يؤدي إلى الإجهاض.

وأضاف حسن، أن السيدة الحامل التي ترغب في أخذ لقاح كورونا، عليها الذهاب للطبيب المختص لتوضيح كل الأمور المتعلقة عن الآثار الجانبية للقاح، مشيرا إلى أنه لا توجد بيانات علمية حتى الآن تثبت مدى سلامة جميع اللقاحات على السيدة الحامل بنسبة 100%، لافتا إلى أن قرار الحصول على التطعيم أثناء الحمل هو اختيار السيدة الحامل.

الدراسات أثبت عدم وجود أضرار جانبية للقاحات كورونا على الحيوانات الحوامل

وأضاف أخصائي الأمراض النسائية والتوليد، أنه لم يثبت علميا حسب الدراسات التي أجريت على إناث الحيوانات وجود تأثير للقاحات فيروس كورونا على الحيوانات الحوامل، موضحا أن لقاحات كورونا لا تحتوي على أي مكونات ضارة بالمرأة الحامل أو الجنين وذلك وفقا للدراسات السريرية، وحسب النتائج العلمية التي أجريت على الحيوانات، فإن اللقاح لا يؤثر على نسبة الخصوبة.

وأشار حسن، إلى أن هناك بعض الفوائد لتطعيم الحوامل بلقاحات كورونا، منوها بأن الدراسات التي أجريت على لقاح «موديرنا» في التجارب السريرية للسيدات الحوامل كانت مبشرة، ولها العديد من النتائج الإيجابية للحد من أعراض المصاحبة لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقليل مخاطر إنجاب الأطفال الخدج، والذين يتعرضون للعديد من المشكلات الصحية مثل «صعوبة البلع، أن ينزل الطفل من رحم الأم برأس كبيرة والجسم صغير، انخفاض درجة حرارة الجسم بصورة كبيرة».