نصائح غذائية لطالبات الجامعة لتجنب زيادة الوزن.. «أبعدي عن الحلويات ودوري على الفيتامينات» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الصباح الباكر تخرج من منزلها متوجهة نحو جامعتها للحاق بمحاضراتها في الموعد المحدد، تنغمس في يومها الشاق ولا تجد مساحة من الوقت الكافي لتناول وجبة الإفطار، تنتظر حتى ينتهي اليوم الدراسي لتخرج هي وصديقاتها لإحدى المطاعم لتناول وجبة الغذاء، هكذا هو حال الفتيات الجامعيات أثناء فترة الدراسة، ونتيجة لتناول الوجبات السريعة يتعرض الطالبات لزيادة في الوزن ويلجأن في نهاية المطاف إلى مراكز السمنة لعمل الدايت والوصول إلى جسم مثالي ورشيق مجددًا.

وخلال برنامج «جروب الماميز» تحدثت الدكتور هدير سيف، أخصائية التغذية العلاجية، عن أهم النصائح التي تستطيع من خلالها الفتاة الجامعية المحافظة على رشاقتها، قائلة:«لابد من اتباع نظام غذائي صحي، من خلال التوجه إلى اختيار المأكولات المشوية بدلًا من المقلية بالزيوت، فضلًا عن الساندوتشات الدايت والخضار ويفضل الابتعاد عن المايونيز، بجانب الحرص على تناول الأطعمة المقلية مرة واحدة فقط في الأسبوع».

الخضار والفواكة فقط وجبة أساسية في المنزل

نوهت أخصائية التغذية العلاجية، إلى ضرورة البعد عن تناول الحلويات والسكريات الزائدة عن الحد، للمحافظة على الشكل وطبيعة الجسم، وعدم تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مع الحرص على قراءة محتواها وعدد سعراتها الحرارية.

وأشارت إلى خطورة تناول الوجبات السريعة خارج المنزل والعودة لتناول الوجبات الغذائية التي تُعدها الأم، إذ قالت: «في مشكلة كبيرة بتقع فيها البنات بتاكل وجبة متكاملة خارج المنزل تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، وحينما تعود للمنزل تقع في خطأ بتناولها مجددًا، لذا يجب عليهن تناول الخضار والفواكة فقط، بعيدًا عن العناصر الغذائية التي يتطلبها الجسم فعليها الحرص على تناول الفيتامينات والمعادن».