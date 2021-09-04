طريقة عمل البيتزا زي المحلات بخطوات سهلة على قد الإيد: دلعي أطفالك وأبسطيهم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البيتزا من أكثر المعجنات والمقبلات التي يفضلها الكثيرون في جميع أنحاء العالم، والتي تعود أصولها إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط كاليونان وإيطاليا وتركيا، وهي من الوجبات السهلة التي يحرص الجميع على تناولها في وجبتي الغذاء والعشاء، وبخاصة الأطفال نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتبحث الأمهات على طريقة إعدادها بمختلف الأطعمة حتى تجذب طفلها إلى المنزل.

ويُقدم هُن خلال السطور التالية، طريقة عمل البيتزا في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل البيتزا بالفراخ

كيلو دقيق

كوب زبادي

3 ملعقة لبن بودرة

3 ملعقة زيت عباد الشمس

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

رشة سكر

رشة زعتر

ماء

بصل

ثوم

صدور دجاج

فلفل ألوان

الصلصة

طماطم

ثوم

زعتر

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

زيت

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

- انزعي الجزء العلوي من الطماطم وافتحي قشرتها باستخدام سكينة.

-ضعي الطماطم في ماء ساخن مدة عشر دقائق ثم ارفعيها وضعيه في ماء بارد ثم قشريه.

- ضعي ثوم مفروم في طاسة بها زيت واتركيه حتى يحمر.

- ضيفي صلصة الطماطم والطماطم المقشرة بعد تقطيعها واتركيها لتتسبك مع ملح وفلفل ورشة زعتر.

- ضعي بصل وثوم مفورم في طاسة بها زيت على النار وقلبيه حتى يحمر.

- ضيفي قطع صدور الدجاج مع زعتر وملح وفلفل وقلبيه حتى يتغير لونه ثم ضيفي فلفل ألوان.

- افردي العجينة في الصينية وادهنيها بالصلصة وضعي عليها خليط الدجاج وزيتون شرائح وجبنة مبشورة وجبنة موتزاريلا.

مقادير البيتزا الإيطالية

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

ملح

ماء دافئ

زيت ذرة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية

- اخلطي الخميرة والسكر والماء الدافئ ورشة الملح جيدًا.

- ضيفي الدقيق وقليل من الزيت واعجنيها بشكل جيد واتركيها تخمر.

-افرديها وضعي عليها المكونات حسب الرغبة ثم ادخليها الفرن حتى تصل لمرحلة النضج المطلوب.

- وزّعي صلصة الطماطم فوقها ورشّي المُكونات التيّ تفضلينها من الخضار كالفلفل الأخضر، والجبنة الموزاريلا، والزيتون الأسود، والبصل المفروم، والفطر، وجبنة شيدر، والذرة.

- ضعي صينيّة العجينة الجاهزة في الفرن على درجة حرارة 190 لمدّة ربع ساعة حتى تحمّر أطرافها، ثمّ حمّريها بالشواية لمدّة دقيقتين لتُعطيها شكلاً جذّاباً، وقدّميها ساخنةً للعائلة.