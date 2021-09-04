خبير عناية بالبشرة يقدم وصفات للعناية بـ«اللحية»: السر في زيت اللوز الحلو

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يفضل بعض الرجال والشباب ترك اللحية، كنوع من تغيير الشكل والمظهر الخارجي وهو الأمر الذي يجذب الكثير من الفتيات اللائي يروق لهن اللحية الطويلة، ويُقدم حسام المراغي، خبير العناية بالبشرة وصفات طبيعية للرجال للعناية باللحية، خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة»، من خلال الزيوت الطبيعية كالزيتون واللوز الحلو والجوجوبا.

تحدث خبير العناية بالبشرة عن طبيعة بشرة الرجال، والذي قال عنها إنها أسمك من بشرة السيدات نحو 25%، والتي ترجع لعدة عوامل أهمها عدم وضع مساحيق التجميل والماكياج، فضلًا عن حلاقة الذقن باستمرار، وكشف عن أن 52% من الرجال لا يعتنون ببشرتهم من خلال عمل تنشيط للبشرة، 41% من الرجال لا يستخدمون منظفات ويستخدمون الصابون التذي يسبب التجاعيد المبكرة.

طريقة حلاقة الذقن الصحيحة

وعن كيفية الحلاقة الصحيحة، قال: «لابد من استخدام كريم مرطب في البداية بحركة دائرية من ناحية الشارب كونه سميك، مع الحرص على استخدام شفرة الحلاقة مرة واحدة فقط، وإذا كانت ماكينة الحلاقة الكهربائية لابد من استخدام الفرشاة مع الكحول وخل التفاح لتنظيفها جيدًا لتقليل حبوب الذقن».

وأشار خبير العناية بالبشرة، إلى أنه لابد من تنظيم الشفرة طوال فترة الحلاقة تجنبًا للبكتيريا مع الاهتمام بغسل اليدين بالمياه الفاترة، لأن الساخنة تعمل على التهاب البشرة، ثم يقوم الشاب باستخدام ماء الورد بعيدا عن البرفيوم أو الكحول، التي تجعل المسام أكثر انقباضا، وبخاصة منطقة أسفل العينين.

فوائد زيت الجوجوبا واللوز الحلو

وتابع خبير العناية بالبشرة، بأن الرجال أصبحوا يهتمون ببشرتهم 10% في الوقت الحالي بمقارنة بـ 10 سنوات مضت:«مش مضطر يستخدم الفوم أو الفرشاة».

وفيما يتعلق بالزيوت، قال:«زيت الجوجوبا يعمل على تلميع اللحية وكثافتها، من خلال وضع نقطة صغيرة منه، وأكثر نعومة». وعن فوائد اللوز الحلو، قال: «نقطة واحدة منه يعمل على مساج للبشرة وجعلها تبدو أكثر نعومة وهو مناسب للشعر الجاف».