علاج سحري.. فاكهة مفيدة قد تعالج الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعاني البعض من حالة الإمساك، وقد يرجع ذلك إلى نمط حياة غير صحي وخامل وخيارات غذائية سيئة، فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة فقد يكون لها تأثير على حياتك اليومية.

وعادةً ما تساعد زيادة محتوى الألياف في الإمساك، ولكن من الواضح أن تناول الكثير من فاكهة الكيوي مهم حقًا أيضًا، بحسب موقع express.

إن زيادة كمية الألياف التي تتناولها هي أفضل طريقة لتحسين الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي بما في ذلك ارتجاع الحمض وعسر الهضم وآلام المعدة والانتفاخ والانتفاخ.

في أغلب الأحيان، يُنصح الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض بزيادة السيليوم أو نخالة القمح في نظامهم الغذائي، ولكن قد يكون هناك حل أفضل - الكيوي.

قالت طبيبة التغذية ديبوراه لي: "فاكهة الكيوي المتواضعة لها العديد من الفوائد الهضمية لأي شخص يعاني من أعراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإمساك."

يعتقد معظم الخبراء أن التغييرات الغذائية ضرورية لتقليل العدد الهائل من الأعراض المرتبطة بالإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، وأوضحت لي: "يمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة كمية الفاكهة والخضروات التي يتم تناولها يوميًا".

يركز الاهتمام مؤخرًا على فاكهة الكيوي، التي كان يُعتقد سابقًا أنها فاكهة غريبة المظهر تُستخدم في الطب الصيني، فتحتوي على خصائص محددة تساعد في منع الإمساك.

قالت لي: "هذا يسرع من وقت عبور محتويات الجهاز الهضمي للمرور عبر الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تقليل آلام البطن وتليين البراز."

تحتوي الفاكهة الخضراء أيضًا على إنزيم يعرف باسم الأكتينيدين، والذي يحفز هضم البروتين في المعدة والأمعاء الدقيقة، فتحتوي جدران خلايا فاكهة الكيوي على كميات كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وهو أمر مفيد للغاية للإمساك.

واستطردت: "تخمر الألياف القابلة للذوبان في الأمعاء الغليظة لإنتاج العديد من الأحماض الدهنية الكبيرة السلسلة والتي لها العديد من الفوائد الصحية.. الألياف غير القابلة للذوبان تسبب احتباسًا واضحًا للماء وتضخم البراز بطريقة مماثلة لنخالة القمح".

يظهر هذا التأثير من تناول فاكهة الكيوي النيئة، دون الحاجة إلى المعالجة، يبدو أن الألياف الغذائية لفاكهة الكيوي تعمل كركيزة لبكتيريا القولون المفيدة، وتدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي."

وأشارت لي إلى أن فاكهة الكيوي تحتوي على ما يقرب من ثلاثة أضعاف فيتامين C من الأعضاء والفراولة، وهو ضروري لإنتاج الكولاجين وتكوين الناقلات العصبية ومضادات الأكسدة القوية.

"هناك حاجة أيضًا إلى مستويات عالية من فيتامين سي لتنشيط جهاز المناعة ويمكن أن تقلل من عدد أيام المرض من نزلات البرد، زيادة تناول فيتامين سي من خلال الكيوي وأي مصدر آخر يمكن أن يساعد على امتصاص الحديد".

يمكن أن يؤدي تناول ما يصل إلى نصف فاكهة كيوي يوميًا إلى زيادة كبيرة في مستويات فيتامين سي في البلازما، فتحتوي فاكهة الكيوي أيضًا على مستويات عالية من فيتامين هـ وحمض الفوليك والبوتاسيوم.

قالت لي: "على الرغم من وجود حمض الفوليك في الخضار الورقية الخضراء، إلا أن المستويات تنخفض من الغليان، وبالتالي فإن تناول فاكهة الكيوي النيئة مصدر طبيعي ممتاز لحمض الفوليك".

فاكهة الكيوي منخفضة في الصوديوم ولكنها غنية بالبوتاسيوم، تبين أن تناول المزيد من البوتاسيوم يخفض ضغط الدم.

وأكدت الدكتورة لي أنه ثبت أن تناول اثنين من فاكهة الكيوي يوميًا يحسن تناسق البراز، ويزيد من عدد حركات الأمعاء العفوية أسبوعيًا، ويقلل من الانزعاج البطني.

الكيوي مفيد أيضًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفضًا من FODMAP والذين قد يكون لديهم متلازمة القولون العصبي، والذي يمكن أن يسبب الإمساك.

تحتوي الفاكهة على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، مما يعني أنه لا يمكن هضمها إلا ببطء، وقد ثبت أيضًا أن الفاكهة تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل ضغط الدم في بعض الحالات.

وجدت دراسة صينية أجريت عام 2009 بعد أن قضى المشاركون ثمانية أسابيع في تناول حبتين من الكيوي يوميًا، زادت مستويات الكوليسترول الحميد، مع انخفاض إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ولا يُعرف العدد الأمثل لفاكهة الكيوي التي يجب تناولها يوميًا، لكن المشاركين في الدراسات السريرية تناولوا فاكهة الكيوي عادة مرتين يوميًا.

وأوضحت لي: "على الرغم من أن فاكهة الكيوي تؤكل بشكل تقليدي مقشرة، إلا أن فاكهة الكيوي التي تحتوي على بشرة خالية من الشعر يمكن أن تؤكل كاملة، فالجلد مليء بشكل خاص بالعناصر الغذائية، وبتناوله بالكامل تزداد محتويات الألياف وفيتامين E وحمض الفوليك بنسبة 50 و 32 و 34 في المائة على التوالي."