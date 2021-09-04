ماذا يحدث إذا لم يكن لدينا غدة درقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الغدة الدرقية بمثابة دينامو ‫الجسم، إذ تشارك في جميع العمليات الحيوية تقريبا، ما قد يجعل أي خلل بها يتسبب بتأثير سلبي كبير ‫على الصحة سواء كان الخلل قصورا في نشاط الغدة أو فرط نشاط، فماذا لو لم يكن لدينا غدة درقية؟.

والغدة الدرقية هي عبارة عن عضو على شكل فراشة يقع في قاعدة العنق، أسفل تفاحة آدم مباشرة، ووفقًا لتقرير صادر عن "ميديكال نيوز توداي"، تعمل إحدى الغدد الدرقية على إنتاج عدد من الهرمونات.

بعضًا من هذه الهرمونات تعمل على تنظيم التمثيل الغذائي في الجسم يساعد على عمل القلب والدماغ والأعضاء الأخرى ويكون لها تأثير كبير على كل خلية في الجسم تقريبًا لذا فإن الغدة الدرقية مطلوب في الجسم.

في حالة تلف أي جزء من هذا النظام أو تعطله، يمكن أن تنتج الغدة الدرقية القليل جدًا أو الكثير جدًا من الهرمونات ما يسبب أعراض في جميع أنحاء الجسم، وفقًا لموقع kompas.

-أسباب الإصابة بالغدة الدرقية

وإذا لم يكن لديك غدة درقية، فمن المحتمل جدًا أن تعاني من العديد من الأعراض المشابهة لقصور الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا، وقصور الغدة الدرقية هو حالة عندما يكون لدينا غدة درقية غير نشطة تنتج القليل من الهرمونات.

وإذا لم يكن لديك غدة درقية، فقد يحتاج الشخص إلى علاج طبي مشابه لقصور الغدة الدرقية، وهناك عدد من الأسباب التي تجعل الشخص مصابًا بالغدة الدرقية أو يفقدها، وقد تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا ما يلي:

عادة ما يكون علاج سرطان الغدة الدرقية هو الاستئصال الجراحي لها بأكملها أو جزء منها، وفي بعض الأحيان قد يلزم استئصال عقيدة الغدة الدرقية المتضخمة أو تضخم الغدة الدرقية أو الغدة الدرقية جراحيًا إذا كان النمو يؤثر على التنفس أو البلع.

بعض الأشخاص المصابين بالعقيدات السامة أو تضخم الغدة الدرقية أو جريفز يتطور المرض إلى فرط نشاط الغدة الدرقية عندما يتم إنتاج وإفراز الكثير من هرمونات الغدة الدرقية، وأحد الخيارات العلاجية لهذا النوع من فرط نشاط الغدة الدرقية يشمل الاستئصال الجراحي للغدة الدرقية.

تولد نسبة صغيرة من الناس بدون غدة درقية أو مصابين بخلل فيها، وهي حالة تعرف باسم قصور الغدة الدرقية الخلقي، نشاطه أقل من المستوى المتوقع من قصور الغدة الدرقية القياسي.

وتشمل هذه الحالات علاج اليود المشع لعلاج قصور الغدة الدرقية، ويُعرف هذا العلاج أيضًا باسم العلاج بالاستئصال، كما يعتبر اليود المشع شديد التدمير ويمكن أن يدمر تمامًا قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرمون الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية.

مرض هاشيموتو هو حالة مناعة ذاتية تدمر فيها الأجسام المضادة تدريجياً قدرة الغدة الدرقية على إنتاج الهرمونات، ويمكن للأدوية، مثل الليثيوم، أن تضعف قدرة الغدة الدرقية على إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

-أعراض قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية هو مظهر من مظاهر انخفاض وظيفة هرمون الغدة الدرقية، ومعظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لا يزالون يعانون من الغدة الدرقية، ولكن إذا لم يكن لديك غدة درقية، فمن المحتمل أيضًا أن تعاني من الآثار النموذجية لقصور الغدة الدرقية.

فيما يلي بعض الحالات التي يمكن أن تكون علامات أو أعراض قصور الغدة الدرقية:

زيادة الوزن، عدم تحمل البرد، التعب، مشاكل النوم، صعوبة التركيز، توصف بضباب الدماغ، الاكتئاب، تشنجات العضلات، الجلد الجاف، الحذر.

عادة، تتحسن هذه الأعراض مع العلاج، ولكن قد يعاني المصابون بها، من تجربة التأثير المعاكس، مثل عدم تحمل الحرارة أو فقدان الوزن إذا كانت جرعة الدواء عالية جدًا.

ومن المثير للاهتمام، أن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يعطل تركيز المرضى عن طريق جعلهم متعبين، ومع ذلك، فإن تناول جرعات زائدة من أدوية قصور الغدة الدرقية يمكن أن يتداخل أيضًا مع قدرة المريض على التركيز عن طريق التسبب في الأرق وحتى الهوس أو الهوس الخفيف، لا يتم دائمًا حل أعراض قصور الغدة الدرقية بالأدوية، وفي بعض الأحيان

-الأدوية البديلة

يحتاج المصابون إلى إجراء تعديلات أخرى غير تناول الأدوية البديلة للغدة الدرقية، وتشمل هذه:

النوم لفترة أطول، استخدام المرطبات للبشرة، ارتداء ملابس سميكة، وتحدث إلى طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض قصور الغدة الدرقية أو أي حالة أخرى يمكن أن تكون علامة على اضطراب الغدة الدرقية، فيمكن أن يُطلب من الأطباء النصيحة فيما يتعلق بأفضل علاج إذا كنت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية.