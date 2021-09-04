الشاي الأخضر يحسن صحة الجلد.. خبيرة يوجا تقدم روشتة غذائية «لو بتحلمي بقوام رشيق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قالت خبيرة «اليوجا»، ميريام غندور، إن الغذاء الصحي الغني بالخضروات والفواكه يسهم بشكل أساسي في الحصول على جسم رشيق مقاوم للأمراض كما يقوي المناعة، مضيفة « يجب الابتعاد عن أكل الشارع الذي يضر الجسم بشكل كبير»، مطالبة المواطنين الاهتمام بالطعام الذي يحتوي على خضروات طازجة بعيدا عن المشويات.

الغذاء الصحي يسهم في تأخير الشيخوخة

وأضافتفى تصريحات خاصة لـ«هن»، أن الغذاء الصحي يسهم بشكل كبير في تأخير الشيخوخة، من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن، والحمض الدهني أوميجا 3، فضلا عن أنها تساعد على تخليص الجسم من تأثير الجذور الحرة الضارة، وهو من شأنه الحفاظ على تركيب الحمض النووي «DNA»، كما أنَّه يبطئ سرعة تقدم السن.

وأوضحت غندور، أن الغذاء الصحي يسهم في تحسين صحة الجلد، لذلك فهناك توصيات بالإكثار من شرب الماء، والشاي الأخضر، وماء جوز الهند، وتناول الخضروات والفواكه، والأسماك الدهنية، والمكسّرات، والبذور، والحبوب الكاملة.

المعلبات والمخللات تصيب الجسم بالسرطان

ولفتت إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تضعف الجسم وتقلل مناعته مثل الأطعمة المُدخنة والمعلبات والمخللات التي قد تصيب الجسم بسرطانات مثل سرطان المريء والمعدة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالغذاء الخالي من السكر لأنه يقوي مناعة الجسم وكذلك الابتعاد عن الدهون للوقاية من السمنة والترهلات ويقي من أمراض مثل ضغط الدم، والسكر، والسرطان، كما يقي من انسداد الأوعية.

وشددت غندور، على ضرورة اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، مثل تناول فاكهة الموز والبطيخ، والأفوكادو التي تقي من ارتفاع ضغط الدم، وأيضا الإكثار من الأطعمة الغنية بالكالسيوم، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، حيث تقي من الإصابة بسرطان القولون.

وقالت إن الغذاء الصحي، يجب إن يكون متوازنا ومتنوعا يحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، من البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والطبيعية والفيتامينات والمعادن الرئيسية والماء.