الامارات | أردني يُطلّق زوجته بسبب تعليق لها على صورته على "فيسبوك"

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يُطلّق زوجته بسبب تعليق لها على صورته على "فيسبوك" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقل ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة طلاق غريبة وطريفة وقعت قبل ايام في العاصمة الأردنية عمان .

وفي التفاصيل ووفق الناشطين، فإن سيدة اردنية كتبت تعليقاً على صورة زوجها القديمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبحسب الناشطين ان الزوجة كتبت على الصورة التي يعود تاريخها الى العام 2010 " صار النا سنة متزوجين لو شفت صورتك هاي كان أجلنا الزواج".

فيما اعتبر الزوج التعليق إهانة له خاصة ان العديد من التعليقات الساخرة اعقبت تعليق الزوجة على الصورة، الأمر الذي تسبب بتطليق زوجته على الفور .

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