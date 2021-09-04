والد الطفلة مارينا باكيا: أمها لم تنفذ وصيتها.. وآخر كلامها ليّ «سامحني يا بابا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بوصية الطفلة «مارينا» التي تنبأت بوفاتها بعد معاناتها مع مرض نادر أصابها، وبتلقائية الأطفال كتبت وصيتها التي انتشرت بعد وفاتها عبر منصات «السوشيال ميديا» محدثة حالة من الحزن الشديد.

ميلاد حنا، والد الطفلة «مارينا» تحدث لـ«الوطن»، عن تفاصيل إصابة ابنته بالمرض النادر، والوصية التي لا يعرف حتى الآن كيف انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبصوت غلبه البكاء بدأ الأب المكلوم على وفاة ابنته، الحديث عن مرضها النادر.

تفاصيل المرض النادر الذي أصيب الطفلة مارينا

روى «ميلاد» أن ابنته أصيبت بالمرض النادر منذ 4 أعوام، وهو ورم نادر جدًا تحت اللسان، وخضعت لأول جراحة في 28 يونيو عام 2018، ثم أجرت بعد ذلك عددا كبيرا من العمليات الجراحية وصل إلى عشرة.

وتابع الأب المكلوم، بأن طفلته بدأت ترتدي الكمامة منذ إصابتها بالمرض في 2018، وكانت تذهب للمدرسة بها، حيث كانت المدرسة بالقرب من المنزل، لكن خلال الأشهر الـ6 الأخيرة من حياتها، اشتد المرض عليها وظلت نائمة في السرير ولم تتمكن من الحركة.

الأب اطلع على الوصية بعد دفن طفلته

أما عن الوصية التي تركتها الطفلة، أكد الأب أنه لم يعرف كيف خرجت لمواقع التواصل الاجتماعي، لكن طفلته كانت تتميز بحالة فريدة من النشاط والتنسيق «ناس كتير كانت بتزورها.. معرفش الوصية انتشرت إزاي ممكن حد صورها ونشرها.. معرفش إيه اللي حصل».

الأم لم تنفذ الوصية وارتدت الملابس السوداء

وبعد حالة الضجة التي أحدثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتشار الوصية أكد الأب عن المفاجأة التي عاشها بسبب ذلك «أنا اتفاجئت وبقيت في ناس تكلمني في التليفون»، أما عن تنفيذه للوصية ذكر الأب، أنه رأى الوصية بعد دفن ابنته، وتم تنفيذ الكثير منها، لكن في أشياء أخرى لم تنفذ، إذ أوصت الطفلة بعدم ارتداء والدتها للملابس السوداء، ولم يتم تنفيذه «إحنا في مجتمع شرقي مينفعش والدتها متلبسش أسود».

ميلاد: «وجع» طفلتي لا يقوى أحد على تحمله

وعن آخر كلمات الطفلة، ذكر «ميلاد»: «آخر كلمة قالتهالي.. سامحني يا بابا تعبتك معايا.. إحنا مؤمنين بربنا»، وأكد الأب أن حجم الورم الذي أصيب طفلته لا يقوى أحد على تحمله «الدكاترة مكنتش بتتحمل المنظر ومتقدرش تبص على منظرها».