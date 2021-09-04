لو بتعملي «دايت».. احذري 5 أطعمة تمنع خسارة الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

خسارة الوزن هدف الكثير من الفتيات، واللائي يتبعن حيلا وخططا كثيرة منها الذهاب للصالات الرياضية أو إجراء الأنظمة الغذائية القاسية، لكن مشكلات بسيطة يمكن أن تعيق الفتاة عن الوصول لحلم الوزن المثالي، فبعض الأطعمة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وتناول كمية قليلة منها يمكن أن يعيد للجسم ما فقده.

ونستعرض في التقرير التالي، بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها نهائيًا أو البحث عن بدائل صحية لها للحفاظ على خسارة الوزن أو ثباته حتى بعد اتباع الحميات الغذائية، وفقا لموقع «سبوتينك»..

المقرمشات

رغم الطعم اللذيذ الذي تتسم به المقرمشات إلا أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية بالإضافة للدهون والأملاح والسكر، وتعتبر أبرز هذه الأطعممة هي البطاطس المقلية، ويمكن استبدال المقرمشات الضارة بالبدائل الصحية، مثل المكسرات المحمصة لكن لابد من عدم إضافة الملح أو السكر، ما يمنع زيادة الوزن.

الهامبرجر

الهامبرجر خاصة الذي تم تحضيره في المطاعم، يكون غني بالكثير من السعرات الحرارية، وفي دراسة سابقة أثبتت أن المشاركين الذين تناولوا البرجر من المطاعم مرتين في الأسبوع، هم الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة المفرطة.

ويمكن لعشاق البرجر تناوله، لكن لابد من تحضيره في المنزل بواسطة اللحم البقري المفروم قليل الدهن، ويتم طهيه دون إضافة زيوت أو دهون، ويعتبر تناول البرجر المنزلي من حين لآخر مصدر جيد للبروتين والحديد ومجموعة فيتامينات ب.

المخبوزات

تحتوي المخبوزات والحلويات على كميات كبيرة جدًا من السكريات خاصة الفركتوز، وهو ما يسهم في الشعور بشكل أسرع بالجوع، كما أن المخبوزات تحتوي على الدهون المتحولة التي تزيد من خطر الإصابة بالسمنة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أوصت في وقت سابق، بإزالة الزيوت المهدرجة التي تدخل في صناعة بعض المخبوزات، وقالت إن استبعاد مثل هذه الزيوت من شأنه منع آلاف الوفيات بالأزمات القلبية كل عام.

المكرونة والخبز الأبيض

تحتوي المكرونة والخبز الأبيض على عدد كبير من السعرات الحرارية العالية، ويحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى.

وتعتبر المكرونة والخبز المصنعان من الحبوب الكاملة بديل صحي، وتحتوي على الألياف والمغذيات المطلوبة بنسبة أكبر مما تحتويه المكرونة والخبز الأبيض.

الأرز الأبيض

كشفت دراسة سابقة عن وجود صلة بين استهلاك الأرز الأبيض والسمنة لدى المراهقات، إذ أن الأرز الأبيض يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، وارتفاع مستويات السكر في دم الشخص بعد تناوله مما يعيق عملية خسارة الوزن.