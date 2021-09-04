زيوت طبيعية من العطار.. وصفات بسيطة للعناية بشعر طفلك: تكلفتها رخيصة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحسين شعر الأطفال من أهم ما يشغل بال الكثير من الأمهات، إذ يقعن في حيرة بسبب استخدام الكريمات و«الشامبوهات» غالية الثمن، ظنًا بأنها ذات جودة أعلى، وتجهلن في الوقت ذاته، الزيوت الطبيعية وفوائدها المتعددة لتحسين شعر أبنائهن.

شيرين دعبس، خبيرة التجميل، وضعت عددا من الوصفات الطبيعية لشعر الأطفال، خلال فقرة لها في برنامج «ماما دوت أم» بقناة cbc، لتؤكد في بداية حديثها أن الزيوت الطبيعية ليس لها منافس في الجودة والفوائد، لكن لابد من البداية شرائها من «عطار» موثوق، حتى لا تقع في فخ «الزيوت المغشوشة»، ونصحت أيضًا بأنه في حال عدم الحصول على النتيجة المرضية من ثان مرة، فيمكن إيقاف الوصفة والبحث عن أخرى.

ماسك تغذية الشعر

ووضعت «شيرين» ماسك تغذية الشعر، ويمكن عمله من خلال وضع مقدار «غطا إزازة» من زيت السمسم وزيت اللوز الحلو وزيت قرع العسل وزين جوز الهند، باستخدام فرشاة عادية توضع الأم خليط الزيوت على شعر ابنها من أعلى لأسفل، ويمكن تغطية الشعر بـ«بونيه» وتركه لمدة ساعة ثم شطفه جيدًا.

ماسك تجديد بوصيلات الشعر

وفي حال تجديد وتقوية بوصيلات الشعر من جديد، رأت «شيرين» أن زيت التوم والبصل الأفضل في الزيوت الطبيعية وليس لهما منافس، وبسبب الرائحة الكريهة، يمكن التخلص منها من خلال شطف الشعر بـ«مياه النعناع».

ماسك الشعر الكيرلي

وللحفاظ على الشعر الكيرلي للأطفال يمكن وضع نقطة من زيت جوز الهند، واستخدام المشط الواسع، أو وضع زيت اللوز المر.

وفي النهاية نصحت «شيرين» بضرورة الصبر على هذه الوصفات الطبيعية، خاصة أنها لم تأت بضرر على الشعر، وفي حال عدم الحصول على النتيجة المرضية من خلال المرة الثانية يمكن البحث عن بديل لها، كما شددت خبيرة التجميل بعدم الانصياع وراء رغبات الأطفال وتعريض شعرهم للصبغة تجنبًا لمخاطرها في السن الصغير.