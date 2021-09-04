منها البطاطس والخيار.. 8 وصفات طبيعية لتفتيح منطقة الإبط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تسبب منطقة تحت الإبط إحراجا كبيرا إذا كانت داكنة، خصوصا تلك الفتيات اللاتي اقتربن حفل زفافهن، أو اللاتي يرتدين قمصان بلا أكمام أو ملابس السباحة.

لذا نعرض أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح تلك المنطقة في وقت قصير، وذلك وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة.

أسباب اسمرار الإبط:

- مزيلات الروائح ومضادات التعرق (مهيجات كيميائية)

- إزالة الشعر بالشفرة (تهيج هذه المنطقة بشكل كبير)

- تراكم خلايا الجلد الميتة (قلة التقشير)

- الاحتكاك (الملابس الضيقة)

- تصبغ المدخن (فرط تصبغ ناجم عن التدخين)

- فرط تصبغ (زيادة الميلانين)

وغالبًا ما تكون علامة على مرض السكري أو السمنة أو مستويات الهرمون غير الطبيعية)

- عدوى بكتيرية تسبب الكلف تسبب بقع داكنة على الجلد.

خطوتك الأولى لتفتيح منطقة الإبط؟

أول شيء يجب فعله هو معالجة بعض الأسباب الأساسية، قبل البحث عن الخلطات الطبيعية:

- تغيّر ماركة مزيل العرق، ويمكنك اعتماد بديل طبيعي مثل بيكربونات الصوديوم أو خل التفاح.

- في حالات معينة يستلزم التوقف عن استخدام مزيل العرق تمامًا.

- توقف عن إزالة الشعر بالشفرة، يفضل إزالته بالشمع أو الليزر.

- التقشير، يجب أن تستخدم مقشرًا للجسم مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعا.

- ارتدِ ملابس فضفاضة.

- التوقف عن التدخين.

كيفية تفتيح منطقة الإبط طبيعياً:

كثير من الناس يختارون طريقة طبيعية لتفتيح الإبط، ويقترح الأطباء بعض من العلاجات الطبيعية، بما في ذلك:

1- البطاطس:

ابشري حبة بطاطس، واعصريه ثم ضعيه على الإبطين، بعد 10 دقائق، اشطفي الإبط بالماء البارد.

2- الخيار:

قطعي شرائح سميكة من الخيار وافركيها على المناطق الداكنة من الإبطين، بعد 10 دقائق، اشطفيها بالماء البارد.

3- الليمون:

قطعي شرائح سميكة من الليمون وافركي بها الإبطين، بعد 10 دقائق، اشطفي الإبطين بالماء البارد وجففيهما وضعي المرطب.

4- قشر البرتقال:

اخلطي ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة كبيرة من ماء الورد مع ما يكفي من بودرة قشر البرتقال لعمل عجينة سميكة، ثم افركي الإبطين بلطف بالمعجون واتركيه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد، كرر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

5- الكركم:

في وعاء صغير، اخلطي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الطازج مع كمية كافية من الكركم لعمل عجينة، ضعيها بالتساوي على المنطقة الداكنة، بعد 30 دقيقة، اغسليه.

6- زيت اللوز:

قبل النوم مباشرة، دلكي إبطك بزيت اللوز في صباح اليوم التالي، اغسلي الإبط بغسول أو صابون متوازن درجة الحموضة.

7- زيت جوز الهند:

قم بتدليك بضع قطرات من زيت جوز الهند على الإبط، بعد 15 دقيقة، اغسل الإبط بماء فاتر وصابون لطيف، كرر هذه الخطوات مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

8- زيت شجرة الشاي:

امزج 5 قطرات من زيت شجرة الشاي مع 8 قطرات من الماء في زجاجة رذاذ صغيرة، رش هذا على الإبط، واتركه يجف بشكل طبيعي، كل يوم بعد الاستحمام.