سببها «شوية هرمونات وضغط».. 5 قواعد للتعامل مع «الزوجة النكدية»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«الزوجة النكدية» حكم مسبق صدر عن بعض النساء أصحاب المزاج المتغير بحدة، ودائما ما يلقى عليهن اللوم في فشل العلاقة الزوجية، لكن هناك طرق وأساليب بسيطة من الزوج يمكنه السير عليها، لمحاولة التعامل مع زوجته في هذه الحالة.

الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الزوجية، بدأ حديثه لـ «هن»، بقوله إن طبيعة الرجل تختلف كليا عن طبيعة النساء، اللائي تحدث بهن التغيرات الهرمونية والفسيولوجية وهو ما يصيب النساء بالعصبية والتغيير في الحالة المزاجية.

وأوضح «هاني»، إن النساء يصبحن في هذه الحالة المزاجية السيئة لمدة لا تقل عن 10 أيام، بسبب التغيرات الهرمونية، لذلك لابد من الزوج فهم هذه الطبيعة، وأن ما يحدث من الزوجة من تصرفات تبدو «نكدية»، هي خارجة عن إرادتها.

ووضع «هاني»، بعض القواعد التي يجب أن يسير عليها الزوج للتعامل مع «الزوجة النكدية»:

- افهم طبيعتها

على الرجل فهم طبيعة التغيرات الهرمونية التي تمر بها زوجته، وأن ما يحدث منها من تصرفات تكون خارجة عن إرادتها «اقبلها وقدر تعبها».

- تطبيع الصفات

أيضا على الزوج فهم صفات زوجته وطريقة التعامل بينهما، فتكون في شكل متوازن فلا يجب أن تسير دائما بشكل رومانسي في مرحلة الخطوبة، وفي الزواج يحدث عكس ذلك، فلابد من الموازنة.

- استوعبها

نصح «هاني» أيضا الأزواج بضرورة استيعاب حجم المسئولية الملقاة على عاتق الزوجة، وهو ما يجعلها أيضا تحت دائرة الضغط بشكل دائم.

- تجنب تصيد الأخطاء

من النصائح التي أكد عليها «هاني»، عدم تصيد الأخطاء للزوجة، فهذه الطريقة هي الأسرع في فشل العلاقة الزوجية بينهما، لذلك لابد من المرونة بينهما في التعامل وعدم التركيز في الأخطاء بشكل مبالغ.

- الكلمة الحلوة

أكد «هاني»، أن الكلمة الحلوة من الزوج للزوجة لها آثر طيب وجميل، كما إنه يساعدها سريعا في الخروج من الحالة المزاجية، لذلك وصف استشاري العلاقات الزوجية، الزوج بأنه دائما هو «قائد العلاقة»، لذلك لابد من عدم الاستهانة بآثر الكلمة الحلوة.