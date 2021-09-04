لمريض السكر.. 6 أنواع فاكهة حاول التقليل من تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إذا تعاني تعاني مع مرض السكري، فإنك تعلم أن النظام الغذائي الصحي أمر مهم، على أن يكون متضمنا الفواكه.

لكن هل تعلم أن بعض الأنواع من الفواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر وعليك تجنبها؟.. في التقرير أبرز الأنواع الواجب الابتعاد عنها، وذلك وفق ما جاء في موقع "healthline" المعني بالصحة.

1- الأناناس:

عليك معرفة أنه عند قضم قطعة من الأناناس أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، فالكوب الواحد يحتوي على 16 جرامًا من السكر. يمكنك تقليص حجم الحصة عن طريق وضع الزبادي مع مكعبات الأناناس لتقليل من خطورته.

2- التوت البري:

يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ويحتوي على 4 جرامات فقط في الكوب بأكمله، ومع ذلك، بمجرد تجفيفها وإضافة المُحليات، فإنها لم تعد خيارًا صحيًا لمرضى السكري، بدلًا من تناوله مجفف بمفرده، استخدم كمية صغيرة لدقيق الشوفان.

3- اليوسفي:

قد يتناسب اليوسفي مع راحة يدك، كوب واحد (حوالي 2 منه) يحتوي على أكثر من 20 جرامًا من السكر، من الأفضل الابتعاد عنه أو تناول واحدة كل يومين.

4- المانجو:

من الأفضل تناول هذه الفاكهة في أوقات قليلة، كوب واحد منها يحتوي على 23 جرامًا من السكر، لذا حاول البحث عن فواكه قليلة في نسبة السكر حتى لا تعرض نفسك للخطر.

5-الكريز:

كوب من الكرز يشبه الوجبة الخفيفة الصيفية المثالية، لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، إذ يحتوي على 20 جرامًا من السكر وربما يجعلك تشعر بالجوع لذلك حاول التقليل من تناوله.

6- الكيوي:

الكيوي هو الفاكهة التي تعطي سلطة الفاكهة لونًا أخضر رائعًا ونكهة حلوة، فقط راقب أحجام الحصص، كوب واحد من شرائحها يحتوي على نحو 16 جرامًا من السكر.