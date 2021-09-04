8 حيل تساعدك على الابتعاد عن المواقف المحرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

قد تشعر بالخجل أثناء لقاء شخص معين، وربما تحدث لك الزغطة في اجتماع مهم، وغيرها من الأمور المحرجة التي يتعرض لها الشخص.

ولذا هناك بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من مثل هذه المواقف المحرجة، وهي كالتالي وفقم أورد موقع "brightside".

1- حكة ودغدغة في الحلق:

قد يبدو الإحساس بالدغدغة في حلقك كإزعاج بسيط، ولكن بمجرد أن يبدأ يمكن أن يكون هذا الشعور مزعجًا للغاية ويمنعك من التركيز على أشياء أخرى، إذا حدث هذا، فاحك أذنك حتى يتم تحفيز أعصابها، يساعد هذا على إحداث تشنج عضلي يخفف من الدغدغة.

2- منع العطس غير المرغوب فيه:

قد تكون في اجتماع وتشعر فجأة أنك تريد العطس، إذا كنت لا تريد لفت الانتباه إلى نفسك، فاستخدم لسانك، ودغدغ سقف فمك بلسانك لمدة 5 إلى 10 ثوان وسوف تهدأ الرغبة في العطس.

كخيار آخر، يمكنك محاولة الضغط على لسانك بقوة على أسنانك الأمامية.

3- للثقة بالنفس اتبع قاعدة "3 ثوانٍ من التواصل البصري".

حوّل إحراجك إلى ثقة أثناء لحظات الخجل أو العصبية بين الآخرين، استخدم لغة جسدك، بدلًا من النظر للأسفل أو بعيدًا، امنح كل فرد في المجموعة 3 ثوانٍ على الأقل من التواصل البصري، إذا كان هناك شخص ما يشرح لك شيئًا ما، فيمكنك منحه أكثر من 3 ثوانٍ من التواصل البصري لإظهار أنك منخرط في المحادثة.

4- إذا شعرت بالدوار اضغط على منتصف راحة يدك:

إذا شعرت بالدوار أو القلق أو التقيؤ، اضغط على منتصف راحة يدك وستشعر بتحسن.

5- شد كل عضلاتك عند الشعور بالقلق قبل حدث مهم:

الشعور بالتوتر قبل حدث مهم أمر طبيعي ولكنه قد يجعلك شارد الذهن، اضغط على كل عضلات وجهك وكتفيك وذراعيك، واربط يديك في قبضة، والآن استرخ، وخذ نفسًا عميقًا وأنت الآن جاهز للعمل.

6- انظر لأعلى وحبس أنفاسك لإيقاف دموعك:

إنها نصيحة مفيدة عندما تشعر بالحساسية ولكن لا تريد أن يرى الناس دموعك، على سبيل المثال، انظر لأعلى وحبس أنفاسك لبضع ثوان، الآن ببطء الزفير، يجب أن تشعر بتحسن.

7- حدد 15 دقيقة للقلق من أجل التغلب عليه:

يمكن أن يكون التحكم مخاوفك مفيدة لك، يقول علماء النفس إنه ليست هناك حاجة لأن تصبح شخصًا بلا عقل، ولكن يمكنك تخصيص فترة زمنية محددة لمخاوفك، خلال كل يوم، خصص 15 دقيقة لهذا واجعله متسقًا، فقط تذكر أنه من الأفضل عدم اختيار وقت قبل النوم مباشرة.