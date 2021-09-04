اعرفي أفضل أيام سبتمبر لقص الشعر وعمليات التجميل و«الدايت»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما ترغب الكثير من الفتيات في متابعة الحالة الفلكية الخاصة بالأبراج التي ينتمون إليها، فمن خلالها يعرفن ما يخصهن من بعض الأمور الشخصية، ومنها العلاقات العاطفية والاجتماعية، لكن الجديد أيضًا أنه مع بداية كل شهر توجد بعض التغييرات المرتبطة بالأبراج وأيضًا «اللايف ستايل» الخاص بالفتيات.

وفي مقطع فيديو قدمته المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عبر قناتها الخاصة على موقع «يوتيوب»، عن الأيام المناسبة في شهر سبتمبر، والتي يمكن للفتيات خلالها إجراء عدد كبير من الأمور الخاصة بأسلوب حياتهن.

إجراء عمليات التجميل

وبحسب «عبير»، فإن أفضل وقت لإجراء عمليات التجميل للفتيات مثل الفيلر والبوتكس والتقشير والمايكروبليدنج، وغيرها من عمليات تجميل، تكون الأيام المناسبة هي الأربعاء 8 سبتمبر والخميس 9 سبتمبر، والأحد 19 سبتمبر، والاثنين 20 سبتمبر.

أفضل وقت لقص الشعر

أما عن أفضل وقت لقص الشعر لزيادة طوله وثقله، يكون مع بداية ولادة القمر الجديد، إذ أن ذلك يساعد في النمو بشكل أفضل، ويكون ذلك من بداية من الثلاثاء 7 سبتمبر إلى الخميس 9 سبتمبر.

أفضل وقت لصبغة الشعر

وبحسب «عبير»، التي ذكرت أن أفضل وقت لإجراء صبغة الشعر وتلوينها يكون في يومي الجمعة والسبت 17 و18 سبتمبر.

أفضل وقت لقص الشعر

أما إذ رغبت الفتيات في قص الشعر لتقليل نموه، فيكون بداية من يوم الأحد 26 سبتمبر حتى الثلاثاء 28 سبتمبر.

أفضل وقت لإجراء ليزر الشعر

إجراء عمليات الليزر لنزع الشعر من أكثر العمليات التجميلية التي ترغب الفتيات في إجرائها، ويكون ذلك في أيام الاثنين والثلاثاء 20 و21 سبتمبر، والخميس 30 سبتمبر.

شراء مستحضرات التجميل

أما عن مستحضرات التجميل، فرأت خبيرة الأبراج أن أكثر الأيام المناسبة هي الأحد والاثنين 19 و20 سبتمبر، ثم الجمعة والسبت 24 و25 سبتمبر.

أفضل وقت لشراء الملابس

تسعى الكثير من الفتيات للبحث عن أفضل عروض بيع الملابس، ونصحت «عبير» أنه في أيام الأربعاء والخميس 8 و9 سبتمبر، ثم أيام الجمعة والسبت 24 و25 سبتمبر.

أفضل وقت للدايت

أما إذ رغبت الفتيات في إجراء «الدايت» لإنقاص الوزن يكون بداية من الاثنين حتى الخميس من 20 إلى 23 سبتمبر.