"شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟".. أفضل الإجابات أسئلة مقابلات العمل المحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يشعر الكثير من الأشخاص بالارتباك في مقابلة العمل، لأنه ليس من السهل الحصول على وظيفة مرموقة براتب جيد، مع الأخذ في الاعتبار أن أصحاب العمل يمكن أن يكونوا انتقائيين ويستخدمون حيلًا مختلفة لمعرفة نوع الشخص الذي يجلس أمامهم.

فقررنا مشاركة بعض الحيل والنصائح التي ستساعدك على تفسير الأسئلة التي يطرحها المحاور بالطريقة الصحيحة، وتجنب أي عوائق على طول الطريق، وذلك وفقا لما ورد في موقع "Brightside".

ما هي الوظيفة التي تحلم بها أو "شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟"

يجيب الناس أحيانًا على هذا السؤال دون تفكير، مستندين في ذلك إلى هوايتهم المفضلة أو حلم طفولتهم، ولكن عند طرح هذا السؤال، يريد المحاور أن يكتشف شيئًا واحدًا ما إذا كان المنصب الذي تبحث عنه يتوافق مع أهدافك المهنية.

ربما يريد الشخص أن يصبح طيار أو لاعب كرة قدم محترف، ومع ذلك، إذا كانت الوظيفة التي يتقدمون إليها لا تقربهم من تحقيق حلمهم، فسوف يدرك القائم بإجراء المقابلة على الفور أن الشخص يبحث عن هذا المنصب لأنه يحتاج إلى المال لإعالة أسرته ونفسه، ولن يطور في الشركة بكامل طاقته.

- هل سبق لك أن سرقت قلمًا من العمل؟

ربما فعلها الجميع مرة واحدة على الأقل، وبما أن هذه حقيقة، فإن المحاور يختبر صدقك مع هذا السؤال، إذا قلت أنك لم تأخذ قلمًا من العمل مطلقًا، سيستنتج أنك غير أمين.

لذا، فإن قول "لا" ليس هو القرار الأفضل، ولا التفاخر بأنه يمكنك بسهولة وضع يديك على ممتلكات الشركة، أجب ببساطة وصدق، "أعتقد أنني أخذت قلمًا من العمل عن طريق الخطأ عدة مرات، مثل أي شخص آخر، لكنني عادة ما أعيده إلى العمل".

- لماذا أغطية غرف التفتيش مستديرة؟

من المرجح أن يبدو هذا السؤال غريبًا بالنسبة لك، عليك أن تفهم أنه ليس من المتوقع أن تقدم إجابة صحيحة، يريد القائم بإجراء المقابلة فقط التحقق من رد فعلك على الأسئلة الغريبة وغير العادية، بهذه الطريقة، إنها تقاليد، إذا لم تشعر بالارتباك وبدأت في توضيح الموضوع بنشاط، فستجتاز هذا الاختبار بنجاح.

إذا كان هذا السؤال يربكك، فمن المنطقي أن تفترض أنك لست مستعدًا لمواقف العمل غير المتوقعة، من الممكن أن يسأل القائم بإجراء المقابلة أي سؤال غريب آخر، لذلك عليك أن تكون مستعدًا ذهنيًا لهذا الأمر، وتذكر جيداً من الأفضل أن تبتكر أي فكرة كإجابة بدلاً من أن تقول أنك لا تعرف ولا ترتبك.

-كيف تعرف النجاح؟

هذا السؤال مشابه للسؤال عن حلمك، إن فهم النجاح شخصي للغاية، ويسأل المحاورون عنه لسبب ما، عندما يقول الباحث عن عمل بصراحة أن النجاح بالنسبة له يربح مليون دولار أو يربح سباق الماراثون، فإنه بالكاد سيحصل على المنصب الذي يريده.

لا يهتم أصحاب العمل بإنجازاتك الفردية التي لا علاقة لها بالوظيفة التي تريد الحصول عليها، في إجابتك، يجب أن تركز على الأشياء التي ستحقق النجاح ليس لك فقط ولكن أيضًا لصاحب العمل، على سبيل المثال، يمكنك القول إن النجاح بالنسبة لك كمدير هو فريق موحد يكسر سجلات المبيعات كل شهر.

-كيف استعدت لهذه المقابلة؟

"لم أستعد للمقابلة!" هي إجابة جريئة وواثقة من نفسها يمكن أن تكلفك فقدان الوظيفة، يطرح المحاور هذا السؤال لفهم مدى قوة رغبتك في الحصول على المنصب.

إذا كنت تريد حقًا العمل لدى شركة، فستقضي بعض الوقت في البحث عن معلومات حول صاحب العمل المحتمل ودراسة موقعه على الويب، لذا، يجب أن تتحدث عن ذلك، أيضًا، يمكنك إقناع المحاور من خلال إظهار معرفتك بالصناعة بشكل عام، مثل التعليق على الأحداث الأخيرة وطرح الأسئلة ذات الصلة.

- كيف هو الطقس؟

لقد طُرح عليك سؤال بسيط ولكنه صعب، لا يدرك العديد من الباحثين عن عمل أن إجابتهم لها تعني الكثير أيضًا، معتقدين أنه طُلب منهم فقط كسر الجمود.

على سبيل المثال، إذا بدأت في الشكوى من سوء الأحوال الجوية ومدى صعوبة العثور على المكتب، فيمكنك نسيان هذه الوظيفة.

في الوقت نفسه، إذا أجبت بشيء مثل، "جيد" أو "مناسب"، يمكنك إعطاء انطباع عن شخص غير منفتح، من الأفضل أن تجيب على هذا السؤال بالكامل، بطريقة مريحة وإيجابية، كما لو كنت تجيب على أي سؤال آخر حول الوظيفة.

- هل فكرت يومًا في أن تكون مديرا في العمل؟

تخطط للعمل في شركة، فلا تتوقع منهم أن يقدّروا روحك في ريادة الأعمال، لا حرج في الرغبة في إدارة عملك الخاص، لكن صاحب العمل لن يشجع ذلك، حتى لو تقدمت لشغل منصب إداري، فهم يبحثون عن عضو في الفريق وليس شخصًا لديه طموحات رجل أعمال.

بعد كل شيء، سوف ينفقون المال والوقت على تدريبك، ولا يريد صاحب العمل القلق بشأن ما إذا كنت ستستقيل بعد حصولك على المعرفة الكافية، حتى إذا كنت ترغب في الانضمام إلى الشركة لمجرد الحصول على بعض الخبرة، فلا يجب التحدث عنها.

-كيف تختلف هذه الوظيفة عن الوظائف الأخرى التي تقدمت لها؟

غالبًا ما يتم طرح هذا السؤال في مقابلة في شركات مختلفة، مع ذلك، يحاول صاحب العمل المحتمل التحقق من صدقك، نادراً ما يرسل الباحثون عن عمل سيرهم الذاتية إلى شركة واحدة فقط.

إذا كان هذا هو الحال، فمن الأفضل أن تقول بصدق أنك أرسلت سيرتك الذاتية إلى عدد قليل من الشركات، ثم وصف بإيجاز كيف تتشابه هذه المواقف أو تختلف دون أن تقول أي شيء سلبي عن الشركات الأخرى، لا تحاول انتقادهم لأنه يمكن أن يفسد سمعتك، ركز فقط على مزايا المنصب الذي تتم مقابلته الآن.

- هل يمكنك أن تبدأ اليوم؟

هذا أيضا سؤال صعب عادة، يطلب المحاور هذا للباحثين عن عمل، اعتمادًا على إجابتك، سوف يفهمون مدى مسؤوليتك في عملك، ومدى ولائك لشركتك الحالية وفريقك.

إذا كان الباحث عن عمل مستعدًا لبدء وظيفة جديدة حتى اليوم، فلن يثبت أنه شخص موثوق به، إلى جانب ذلك، هناك احتمال أن يكون الباحث عن العمل يائسًا بشأن المال، إذا كان الأمر كذلك، فقد يستخدم صاحب العمل هذه الحقيقة ويخصص لك راتبًا أقل مما كان يمكن أن تحصل عليه.