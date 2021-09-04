هند صبري: حبيت زميلي في المدرسة.. ولسه أصحاب لغاية دلوقتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة هند صبري، إنها أحبت مرتين أثناء مراهقتها من طرف واحد، والأولى كانت في عمر 13 سنة، والمرة الثانية أحبت سواق موتوسيكل، مضيفة: «حبيت واحد معايا في المدرسة وكان الوحيد اللي عنده موتوسيكل ونص بنات المدرسة حبيته عشان الاستايل بتاعه والشعر الطويل، وهو صديقي دلوقتي وعاملين جمعية في تونس وبنحاول نساعد الناس وفضلنا أصدقاء، وأنا قلت له إني كنت معجبة بيه، مفتكرش أنه ندم».

قصص حب هند صبري

وأضافت هند صبري، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنها خاضت مرتين فقط حبا من طرفين، أحدهما كان لزوجها أحمد، والقصة الثانية بدأت وعمرها 18 عاما، لافتة إلى أن علاقتها بهذه القصة انقطعت قبل أن تأتي للعيش في مصر، مشيرة إلى أنها لا تتذكر سبب انقطاع هذه العلاقة، ولكنها تمت خطبتها مرتين الأولى للمنتج محمد حفظي والثانية مع الفنان باسل الخياط، مؤكدة أنها شخصية غير متمردة.

تحب زوجها أكثر حاليا من بداية الزواج

وأشارت الفنانة إلى أن زوجها أحمد أعطاها هدية في عيد ميلادها وطلب يدها ووافقت حينها، مشيرة إلى أنها صارحته بخطبتها مرتين من قبل ولا تحب أن تدخل في علاقة جديدة إلا إذا كانت علاقة زواج، موضحة أنها متزوجة منذ 13 عاما، وترى أنها تحب زوجها أكثر في الوقت الحالي من بداية الزواج لأنه حب مبني على مواقف كثيرة مشتركة، وذكرت الفنانة أن أسوأ ما في الزواج هو الروتين لأن الأحداث تتكرر بشكل يومي، خاصة أنها تعمل وهذا يجعلها تبذل مجهودا أكثر.