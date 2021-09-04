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الامارات | علامات تدل على الإصابة بمتلازمة الأنثى الرياضية

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ميونيخ . د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على الإصابة بمتلازمة الأنثى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض النسائية إلى أن ثالوث الأنثى الرياضية (Female athlete triad) عبارة عن متلازمة تصيب المرأة الرياضية، خصوصاً التي تمارس تحتاج إلى النحافة والإبقاء على وزن الجسم منخفضاً كالجمباز والباليه والتزلج الفني على الجليد، بالإضافة إلى الركض والسباحة والغطس.
وأضافت الرابطة أن هذه المتلازمة الخطيرة تجمع بين ثلاثة أعراض رئيسة، وهي: اضطرابات التغذية، واضطرابات الدورة الشهرية، وانخفاض كثافة المعادن في العظام (هشاشة العظام).
وقد تشتمل المتلازمة على أعراض مثل برودة اليدين والقدمين والتعب المستمر.ويتمثل العلاج في استعادة التوازن، ويتطلب تضافر جهود الطبيب واختصاصي تغذية ومدرب وطبيب نفسي.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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