الامارات | «بروجكت بيوتي» تُطلق خدماتها في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن «بروجكت بيوتي» تُطلق خدماتها في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «بروجكت بيوتي»، منصة التجارة الإلكترونية المتنوعة، خدماتها في الشرق الأوسط لتكون أكبر وجهة رقمية صديقة للبيئة مختصّة بمستحضرات التجميل في المنطقة، حيث تضم أكثر من 80 علامة تجارية. وتتركز أعمال المنصة في قطاع الجمال الذي تبلغ استثماراته نحو مليار دولار، وهي موجّهة خصيصاً للمستهلكين المهتمين بالبيئة.

وتهدف المنصة التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى تلبية احتياجات عملائها في الخليج، حيث تقدّم منتجات الصحة والجمال المحليّة والنقيّة والنباتية غير المجرّبة على الحيوانات والمحضّرة من مواد عضوية ومستدامة يتم الحصول عليها من مصادر حلال. كما توفر أفضل مستحضرات العناية بالبشرة وأحدث ابتكارات أشهر علامات التجميل العالمية. وتتمثل رؤية منصة بروجكت بيوتي في بناء شبكةٍ من المزوّدين المسؤولين بيئياً، وروّاد الأعمال الموهوبين، ومجموعةٍ من الرجال والنساء المهتمين بحماية الأجيال القادمة والحفاظ على الكوكب. ويمكن تلخيص أهداف المنصة بتزويد المجتمع بالإلهام ونشر الوعي وتحفيز النقاشات الهادفة.

واعتمدت المنصة في انتقاء مزوديها على علاماتٍ محدودة، لكن موثوقة في مجال العناية بالصحة والتجميل، حيث اختارت أبرز العلامات الرائدة والحصرية في المنطقة، مثل ترو سكين كير وفوتاري ومال أند مود ومارا وأوجستينوس بادِر وألجينست وإيما هاردي وبولت بيوتي وهايو وباي نات وأب سيركل ووار بينت للرجال، وغيرها الكثير. وتوفر المنصة منتجات من علاماتٍ منتقاة بعناية بحيث تحقق اثنان على الأقل من شروط منصة بروجكت بيوتي السبعة، والتي يتصدرها شرطٌ إجباريُّ، وهو عدم تجريب المنتجات على الحيوانات.

وتعتمد المنصة أيضاً طريقة تغليف بمواد معاد تدويرها بالكامل ومصنوعة من مناديلٍ ورقية خالية من الأحماض ومزينة بطبعات حبرية مستخلصة من الصويا، ومرخّصة جميعها من قبل مجلس رعاية الغابات، وذلك التزاماً بخطة المنصة في استخدام الأغلفة كبيرة الحجم وغير الضرورية. أما الأكياس فهي مصنوعة من موادٍ يمكن تحويلها إلى سماد، ومواد معاد تدويرها بالكامل ومرخّصة من مجلس رعاية الغابات.

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