الامارات | التئام شمل طال انتظاره.. فرقة «آبا» تطل بألبوم جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن التئام شمل طال انتظاره.. فرقة «آبا» تطل بألبوم جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت فرقة «آبا» السويدية الشهيرة عن أول ألبوم جديد لها منذ 40 عاماً. وقال أعضاء الفرقة إنهم سينظمون سلسلة من الحفلات الافتراضية باستخدام صور ثلاثية الأبعاد لأنفسهم في لندن العام المقبل.

وتهافت المعجبون للاحتفال على الإنترنت بالتئام شمل طال انتظاره لواحدة من أنجح الفرق الموسيقية في العالم. وقالت مستخدمة على «تويتر» في تغريدة لاقت مشاركات كبيرة: «موسيقى (آبا) الجديدة تنقذ 2021».

وقالت الفرقة خلال حفل الإطلاق الذي بث مباشرة على الإنترنت، إن الألبوم «فويدج» سيصدر في الخامس من نوفمبر المقبل. وأصدرت الفرقة اثنتين من أغنياته الـ10، وهما «آي ستيل هاف فيث إن يو» و«دونت شت مي داون»، أول من أمس.

وقال مؤلف الأغاني بيني آندرسون في رسالة مصورة: «في البداية كانتا أغنيتين فقط.. ثم قلنا ‬‬‬ربما ينبغي أن ننتج، لا أعرف، القليل من الأغاني الأخرى. ما قولكن يا فتيات؟‭‭‭‬‬‬ فقلن ‭‭‭‬‬‬حسنا‭‭‭‬‬‬ً، ثم سألت ‭‭‭‬‬‬لماذا لا ننتج ألبوماً كاملاً؟».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news