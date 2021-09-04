الامارات | «ليم»: ألوان مُنعشة ومثالية لموسم الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليم»: ألوان مُنعشة ومثالية لموسم الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعتمِد اختيار الأزياء على التصاميم والقصّات المريحة ونوعية الأقمشة وغيرها من التفاصيل، لكن الخطوة الأهم هي انتقاء التدرّجات اللونية المناسبة لإطلالة أنيقة خلال موسم الصيف. وأخيراً أطلقت العلامة المتخصّصة في الأزياء العصرية، «ليم»، تشكيلتها من الأزياء بألوانٍ جريئةٍ وحيويةٍ ومثاليةٍ لموسم الصيف، وذلك بعد تركيزها في العام الماضي على الألوان الكلاسيكية. وتبرز ضمن التشكيلة القطع المميزة بألوانها الزاهية والقفطانات بتدرّجاتها اللامعة لتوفّر للمرأة العصرية خيارات مثاليةً لإطلالةٍ صيفيةٍ أنيقة.

وتتألق تصاميم «ليم» الجديدة بألوان حيوية مثل تدرجات الأبيض والذهبي اللامع والأزرق الفاتح والأزرق الداكن والأسود الداكن التي تتمازج بأناقة مع تدرجات من الأصفر الدافئ والبرتقالي والفيروزي. وتتزين القطع بلمسات فريدة من اللون الوردي مع الأصفر والزمرّدي والأخضر والأخضر الغامق، واللون الكاكي الذي يعدّ أساس الإطلالة الصيفية المميزة.

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