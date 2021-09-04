الامارات | «الأقصر للسينما الإفريقية»: أوغندا ضيف شرف المهرجان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر للسينما الإفريقية»: أوغندا ضيف شرف المهرجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن أن دورته الـ11 ستنطلق في الرابع من مارس المقبل، وستحتفي بأوغندا ضيف شرف المهرجان الذي يترأسه السيناريست المصري سيد فؤاد.

وأكد فؤاد أن الدورة المقبلة ستكرم السينما الأوغندية لنشاطها وتطور صناعة السينما هناك في المرحلة الأخيرة، وكذلك انتشار الفيلم الأوغندي وتوزيعه خارج حدوده في دول إفريقية، إضافة إلى وجود جيل جديد يكافح لتطوير السينما الأوغندية والنهوض بها والوصول للعالمية.

وأعرب فؤاد عن سعادته بموافقة النجم محمود حميدة على الاستمرار في الرئاسة الشرفية للمهرجان، لاقتناعه بأهمية دور المهرجان في دعم العلاقات بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة من خلال السينما، وكذلك لاهتمامه الشخصي بملف إفريقيا حتى قبل إنشاء مهرجان الأقصر نفسه.



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