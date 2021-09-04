الامارات | تلميذ شجاع يصوّب خطأ بوتين في معلومة تاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذ شجاع يصوّب خطأ بوتين في معلومة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد منتقدو الكرملين بالتلميذ الصغير الشجاع الذي استجمع شجاعته لتصويب خطأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ذكر حقائق أثناء التحدث إلى الأطفال خلال درس في التاريخ.

وقال الصبي لبوتين فيما بدا عليه الحرج، إن بطرس الأكبر (1675-1725) لم يقاتل في حرب السنوات السبع، ولكن في حرب الشمال العظمى، التي استمرت 21 عاماً. وبينما شكر بوتين الصبي على التصحيح، وبّخ مدير المدرسة الطفل على «جرأته».

وأشاد منتقدون للكرملين ومعارضون بجرأة التلميذ. واتهمت متحدثة باسم المعارض المسجون أليكسي نافالني، المعلم باعتقاده بأنه ليس من المفترض أن تعلم المدرسة الحقائق بل «الخضوع والخنوع». وأثار الحادث، الذي وقع الأربعاء الماضي، أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية في روسيا، ضجة في البلاد.



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