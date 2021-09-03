وصلة رقص للفنانة مها أحمد مع حسن شاكوش في الساحل الشمالي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة مها أحمد «التريند» عدة مرات خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه كان لأسباب بعيدة عن أعمالها الفنية، فتارة بسبب دخولها في بعض الخلافات مع الفنانين، وعلى رأسهم الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، وتارة أخرى نتيجة تغيبها عن جنازة الراحلة دلال عبدالعزيز، وظهورها فيما بعد خلال حفل محمد رمضان، بالإضافة لردودها على تعليقات منتقديها.

مها أحمد ترقص مع حسن شاكوش

وأمس، حضرت الفنانة مها أحمد، أحدث حفلات الساحل الشمالي، لمغني المهرجانات حسن شاكوش، والذي شارك فيه إيهاب توفيق وعمر كمال وحمو بيكا وعدد من الراقصات، وظهرت وهي تؤدي وصلات رقص مختلفة رفقة «شاكوش»، على أنغام أحدث أغانيه «حبيبتي»، فضلًا عن مشاركتها بوصلة رقص أخرى رفقة ابنها والفنان إيهاب توفيق.

وظهرت مها أحمد بفستان أسود قصير من الستان، بنصف أكمام مروحية أوف شولدر، مع الشعر الأشقر التي ظهر به بمظهره الطبيعي، كما زودت إطلالتها بالأقراط الطويلة، والمكياج الهادئ.

@youssef__habashi1 الصوت الأصلي - يوسف حبشي

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سباب متبادل بين مها أحمد وجمهورها

وكانت أزمة اندلعت خلال الفترة الأخيرة بين الفنانة مها أحمد، ومتابعيها عبر موقع «إنستجرام»، بعدما نشرت فيديو على صفحتها، ظهرت خلاله تغني وترقص على نغمات أحد المهرجانات الشعبية، إلى أن هاجمها الكثيرون عبر التعليقات، ووصفوا ما تفعله بأنه لا يتناسب مع عمرها، بخلاف غنائها في مقاطع متكررة، ورقصها بالحفلات.

ولم تتحمل الفنانة انتقادات متابعيها اللاذعة وتطاول بعضهم عليها، والشتائم التي لاحقتها في التعليقات على مقطع الفيديو، لتقرر الرد عليهم بطريقة هجومية حادة وغير معتادة.