مرض لولا فاني.. يهاجم المخ ويسبب فقدان الحركة والبصر

القاهرة - سمر حسين - صحة

وجهها البشوش رأس مالها، وطريقتها في عرض محتواها كانت السبب في جذب الأمهات لمتابعة بعض النصائح في تربية الأبناء، وعرض طرق عمل الواجبات وغيرها، الـ«يوتيوبر» «ليلي» الشهيرة بـ لولا فاني، التي لم يتوقع متابعيها أن خلف تلك الابتسامة الدائمة مرض مزمن ربما يظل ملازمها طيلة حياتها.

أعلنت لولا فاني صاحبة الـ25 عامًا إصابتها بمرض MS، وهو مرض مناعي مزمن، حيث عرضت أحدث رسائل متابعيها التي تضمنت الآتي: «إنتي بتجيبي الصحة دي منين.. إنتي ولا كأنك اتجوزتي ولا خلفتي»، ما دفعها للكشف عن مرضها خلال بث مباشر، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت الـ«يوتيوبر» الشهيرة: «المرض بيتعالج مدى الحياة، باخد 3 حقن كل 6 أيام، بـ8606 جنيها، غير المسكن قبل الحقن».

ما هو مرض لولا فاني؟

من جانبها، قالت الدكتورة هدير ناجى طبيبة أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام إن الـ MS، هو مرض التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي، وهو مرض مناعي يهاجم الجهاز العصبي المركزي «المخ والحبل والشوكي»، مؤكدة أنه يصيب الشباب بكثرة وخاصة السيدات.

وعن أسباب مرض التصلب المتعدد، أكدت «ناجي» خلال حديثها لـ «هن» أنها غير واضحة سوى نقص فيتامين (د) أو الإصابة بفيروس اسمه EBv.

وعن أعراض المرض المناعي، أشارت طبيبة أمراض المخ والأعصاب، إلى أن أهمها التأثير على الرؤية، وتصل لفقدان البصر، وضعف في الحركة وفقدانها نتيجة التنميل والخذلان في الأطراف.

وأكدت الطبيبة في النهاية أن علاج المرض له بعض الأدوية المتوفرة على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ماذا قالت لولا فاني عن مرضها؟

وكانت «لولا فاني» قالت خلال حديثها عن أزمتها ومعاناتها مع المرض: «أنا بوجه الكلام ده لأي شخص بيحقد عليا لأن فيه ناس شايلة في نفسها يمكن دي حقدها مقدرتش تستحمله لكن غيرها شايل جواه، وبيبص على صحتي وشكلي وميعرفش المرض اللي عندي».

واختتمت: «جالي ورم وشيلته مرتين لغاية ما اكتشفت من الفحوصات إني مصابة بمرض MS»، بتلك الكلمات وصفت اليوتيوبر الشهيرة حالتها، متابعةً: «أنا باخد الدوا ده علشان أقدر أقف على رجلي لغاية ما أوصل لسن الـ40 فقط، لأني وقتها هضطر أقعد على كرسي بعجل وفقا لوصف الأطباء».

آخر ظهور لـ لولا فاني

وكان آخر ظهور لليوتيوبر الشهيرة، مشاركتها متابعيها لمفاجأة زوجها «ضياء» لها في عيد زواجهما، بعدما قرر الاحتفال به بطريقة غير تقليدية، من خلال إقامة حفل ارتدت فيه لولا فاني فستان زفاف مُجددًا، كما قدم لها شبكة مرة أخرى، في إطار الاحتفال بعيد الزواج.