ما العلاقة بين النوم أمام التلفزيون وزيادة الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

قد يكون النوم مع برنامجك التلفزيوني المفضل شيئًا تفعله كل يوم لأنه يساعدك على الاسترخاء، ولكن بقدر ما تبدو هذه الطقوس الليلية لطيفة، يمكن أن يكون لها آثارا سلبية على صحتك، حيث وجدت دراسة أن النساء اللواتي ينمن في الضوء الاصطناعي في الليل كن أكثر عرضة للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

وأفادت دراسة أن النساء اللاتي يعتدن النوم أمام التلفاز أو الهاتف المحمول أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن، وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

وشاركت أكثر من 40.000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا في الدراسة، وسجل باحثون من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية في الولايات المتحدة وزنهم في بداية الدراسة وراقبوها لمدة 6 سنوات تقريبًا.

وطرحت الدراسة سؤالا على النساء عما إذا كن يعتدن النوم في غرفة مظلمة، مع إنارة ليلية من الهاتف المحمول، أو على ضوء التلفاز، وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي يخلدن للنوم في غرف فيها إضاءة، أكثر عرضة لزيادة الوزن بنسبة 22%، والإصابة بالسمنة بنسبة 33%.

- أسباب زيادة الوزن:

قد يؤدي النوم أثناء تشغيل التلفزيون إلى زيادة الوزن، لأنه يؤخر الساعة البيولوجية لجسمك، حيث يؤثر النوم مع إضاءة ليلية على عملية الأيض بطريقة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما تم ربط الضوء الاصطناعي في الليل بنوم أقصر، ونتيجة لذلك، لذلك يصبح لديك فترة أكبر من الاستيقاظ يمكنك تناول المزيد من الطعام فيها.

وإذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم بانتظام ، فقد يؤدي ذلك إلى الحرمان من النوم. الشعور بالإرهاق ، وبدوره ، يجعلك أقل نشاطًا بدنيًا، لذلك بينما تستهلك المزيد من السعرات الحرارية ، فإنك تحرق كميات أقل منها.

فضلا عن ذلك، ثبت أن الضوء الأزرق الصادر من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والقارئات الإلكترونية له آثار سلبية على كمية النوم وجودته، كما يمكن أن يسبب لك الشعور بالنعاس أثناء النهار، هذا النوع من الضوء يثبط الميلاتونين ويعطل إيقاعاتك اليومية.