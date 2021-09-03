لتجديد نشاطك.. 5 أطعمة صحية مليئة الطاقة يمكن طهيها في 3 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تجد صعوبة في الحفاظ على نشاطك طوال اليوم؟ حسنًا، إن الشعور بانخفاض الطاقة أمر طبيعي، لكن كيفية إدارتك للتباطؤ أمر أساسي في تحديد صحتك، بينما يذهب معظم الناس إلى مشروبات الطاقة المعبأة أو المشروبات الغازية المحملة بالسكر للحصول على تلك الدفعة الفورية من الطاقة، هناك بعض الطرق المثيرة للاهتمام التي يمكنك من خلالها مراجعة مستويات الطاقة لديك وإشباع رغباتك الشديدة في تناول الحلوى.

لذا، سواء كنت من عشاق الصحة أو من عشاق الحلوى، فإن هناك 5 أطعمة صحية مليئة الطاقة يمكن صنعها في 3 دقائق، ما عليك سوى تدوين هذه الوصفات البسيطة والاستمتاع ببعض الحلويات اللذيذة وفقا لموقع Indiatimes.

الشوفان بالتوت البري

لعمل كرات شوفان التوت البري السريعة، خذ وعاء الخلاط وأضف كوبًا من التوت البري، وملعقتان كبيرتان من العسل ، وملعقتان صغيرتان من بذور الشيا ، و 3 ملاعق كبيرة من بذور البطيخ ، وكوب شوفان ملفوف مع نصف كوب زبيب، طعم التوت البري الحلو الممزوج بنكهة البذور والشوفان يمنحك طعمًا لذيذًا.

الليمون والتين

علاج مثالي لمحبي الحلوى، خذ وعاءً، وانقع كوبًا من التين في ماء دافئ واصنع معجونًا ناعمًا ، وأضف نصف كوب لوز ، وملعقتين كبيرتين من بذور الكتان ، وملعقتين كبيرتين من بذور عباد الشمس ، وملعقتين كبيرتين من بذور البطيخ ، وملعقة صغيرة من قشر الليمون ، ونصف كوب شوفان ملفوف. ما عليك سوى مزجها معًا.

الفواكه الجافة والمكسرات

لصنع كرات الفواكه الجافة والمكسرات اللذيذة ، خذ برطمان دقيق وأضف كوبًا واحدًا من الفول السوداني المحمص ، 1 كوب لوز ، 1 كوب زبيب مفروم و 1 كوب تمر منزوع النواة ، طحنهم إلى خليط خشن ، إضافة 2 ملعقة كبيرة من بذور البطيخ ، 2 ملعقة كبيرة من العسل وطحنهم مرة أخرى.

التمر وكرات الزبيب

لتحضير هذه الحلويات الصحية ، تناول كوبًا من التمر منزوع النوى وكوب من الزبيب ، وربع كوب من بذور الكتان ، ونصف كوب من بذور البطيخ ، ونصف ملعقة صغيرة من جوزة الطيب ، وربع ملعقة صغيرة من القرفة. قم بطحنها معًا وإضافة ملعقتين كبيرتين من جوز الهند المجفف ، امزجها معًا ولفها جيدًا واحفظها في وعاء محكم الإغلاق. يمكنك تبريدها والاستمتاع بها كحلوى في أي وقت.

زبدة الفول السوداني وكرات التفاح

إذا كنت تتوق إلى وجبة خفيفة صحية وسريعة، خذ تفاحة واحدة متوسطة الحجم وابشرها جيدًا، انقل المزيج إلى وعاء وأضيف نصف كوب زبدة الفول السوداني ، 3 ملاعق كبيرة جرانولا ، 3 ملاعق كبيرة فول سوداني مطحون ورشّة قرفة. امزجها معًا واصنع بعضًا من زبدة الفول السوداني وكرات التفاح المقرمشة