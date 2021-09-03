هل تعاني من عدم التوازن الهرموني؟.. تجنب هذه الأطعمة الست

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن أن يحدث عدم التوازن الهرموني بسبب تناول بعض الأطعمة، ولهذا السبب عليك الابتعاد عن هذه الأطعمة الستة التي يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لك، كما أوضح موقعا "healthshots" و"timesofindia".

1- اللحوم الحمراء:

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمهدرجة، والتي توجد عادة في اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، حيث يمكن للدهون غير الصحية أن تزيد من إنتاج هرمون الاستروجين ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض عدم التوازن الهرموني.

وبدلا من ذلك، تناول البيض والأسماك الدهنية حيث لها خصائص مضادة للالتهابات وهي أفضل مصدر لأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة للصحة.

2- منتجات الصويا:

تعتبر منتجات الصويا مفيدة للصحة بشكل عام، ومع ذلك فهي غير صحية خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل هرمونية، وذلك لأن الصويا يحتوي على مواد نشطة بيولوجيا تسمى فيتويستروجين تعمل مثل هرمون الاستروجين في الجسم، وفي بعض الأحيان يربك الجسم ليعتقد أنه يحتوي على ما يكفي من هرمون الاستروجين الحقيقي، نتيجة لذلك، ينتج جسمنا كمية أقل من هرمون الاستروجين، والذي يمكن أن يوقف الإباضة بشكل فعال.

3- منتجات الألبان:

يعد الحليب ومنتجات الألبان الأخرى أحد الأطعمة الغنية بالمغذيات التي يمكن للمرء أن يحتاجها للبقاء بصحة جيدة ولياقة، وتعتبر منتجات الألبان مصدرًا غنيًا للكالسيوم، ولكن يجب أن تكون حذرًا بعض الشيء لأنها يمكن أن تعطل توازن الهرمونات لديك.، ومن بين هذه المنتجات الحليب لأنه يمكن أن يؤدي إلى التهاب في الأمعاء وتهيج النظام، كما تؤدي منتجات الألبان أيضًا إلى زيادة إنتاج الزهم وتفاقم حب الشباب لدى أولئك المعرضين لمشاكل الجلد.

4- مادة الكافيين:

تبين أن تناول الكثير من فناجين القهوة يمكن أن يعطل أكثر من مجرد دورة نومك، حيث يمكن أن يؤثر أيضًا على جسمك بعدة طرق، إذ يزيد الكافيين الموجود في القهوة من إنتاج الكورتيزول في الجسم، ويتسبب الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، بجسمك في حالة تأهب قصوى.

5- الأطعمة المصنعة:

الأطعمة المصنعة والأطعمة المعبأة الأخرى الغنية بالمواد الحافظة والصوديوم والسكر، حيث يزيد هذا المزيج الخطير من الالتهاب ويضغط على الغدد الكظرية، مما يعرضك لخطر زيادة الوزن واختلال التوازن الهرموني الشديد.

6- خضروات معينة:

بعض الخضروات مثل الباذنجان والفلفل والبطاطس والطماطم والخضروات مثل القرنبيط والبروكلي واللفت تعتبر ضارة إذا استهلكت بكميات كبيرة، حيث أنها تسبب الالتهابات وتؤثر على صحة الغدة الدرقية.