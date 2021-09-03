طبطبة وكوباية شاي.. إزاي تحتوي غضب الراجل؟«لو مهتم برضه قوليله».. (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

التعامل مع غضب الأزواج أكثر ما يشغل بال السيدات، فلا يوجد منزل يخلو من المشكلات، التي تأتي على رأسها عدم قدرة الزوجات في امتصاص غضب أزواجهن، وعدم استطاعتهن التعامل معه بذكاء.

ربما يكون سوء التفاهم والعناد سببًا في اندلاع الأزمات وحدوث الفجوات بين الثنائي، إلا أن محاولات السيطرة على غضب الرجال واحتوائهم الوسيلة الأضمن لتفادي الأزمات.

4 نصائح لاحتواء مشاعر الزوج الغاضب

محاولات امتصاص الغضب والسؤال بذكاء لمساعدة الزوج، والتمسك بالحالة المزاجية الأفضل، هي الوسائل الأنسب لاحتواء مشاعره، حسبما ذكر الدكتور أحمد أبو الوفا استشاري الطب النفسي، قائلًا: «لازم الزوجة تكون حالتها النفسية والمزاجية كويسة عشان تقدر تحتوي جوزها وتخليه كويس».

الهدوء العاطفي، أهم ما نصح به «أبو الوفا» خلال استضافته ببرنامج «جروب الماميز»: «لازم تكون هادية عاطفيا، لأن طالما أنا غضبان وهي هادية غضبي هينزل وهيبقى عادي على عكس لو هي كمان غضبانة، الموضوع هيكبر والخلاف هيزيد».

أبو الوفا: المشاعر بتتنقل والاهتمام بيتطلب عادي

وأشار الاستشاري النفسي لضرورة السؤال بشكل مباشر عن سبب الغضب، وعرض المساعدة، وعدم ترك الأمر للتكهنات: «اسألي نفسك عن الشعور اللي هو حاسه، وطمنيه قوليله أنا في ضهرك وأنا معاك.. أنا موجودة لو احتاجتني قولي، لازم أكرر الجملة، وممكن الطبطبة تبقى بكوباية شاي، ده كله له معاني إيجابية، لأن المشاعر بتنتقل ومش بس بالكلام»

ونصح الدكتور أحمد أبو الوفا، بطلب المساعدة حال احتياجها: «الاهتمام بيتطلب عادي، مفيش حاجة اسمها لو مهتم هيعرف».

وبرنامج «جروب الماميز» يخاطب الأمهات، تقدمه الإعلامية زهرة رامي من السبت إلى الأربعاء على قناة «مدرستنا 1» التعليمية في تمام الثامنة مساء، وحتى العاشرة مساءً.