إطلالة جريئة.. ريا أبي راشد تظهر بفستان مفتوح في مهرجان فينسيا.. (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اعتاد الجمهور دومًا من الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد، على إطلالاتها المميزة التي تظهر بها في المحافل والمهرجانات الدولية والعربية، حتى أصبحت نموذجًا للموضة بالنسبة للكثير من النساء والفتيات، بفساتينها المميزة وطلتها الأنيقة التي تجمع فيها بين الذوق والموضة والأناقة.

ومؤخرًا، ظهرت ريا آبي راشد بإطلالة جريئة من فاعليات مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، حيث ارتدت الإعلامية اللبنانية فستانًا باللون الأزرق الفاتح، جاء مرصعًا ببعض الفصوص اللامعة، حيث تميز بأونه «وان شولدر» مع فتحة طويلة عند منطقة الصدر، وفتحة هوليود الشهيرة التي كشفت عن ساقها.

رايا أبي راشد عن مهرجان فينيسيا: أحببت كل شيء عن الليلة الماضية

واعتمدت ريا أبي راشد، على الشعر الليس، باللون البُني والخصلات الـ«هايلايت»، مع أقراط من الألماس، فضلًا عن المكياج الداكن والمطفي، الذي أبرز ملامحها.

وشاركت « أبي راشد» بعدة صور جديدة لأحدث إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «أحببت كل شيء عن الليلة الماضية».

إقامة مهرجان فينيسيا

وأُقيم أول أمس الأربعاء، حفل افتتاح الدورة 78 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور نجوم ونجمات الفن من العالم والوطن العربي، ولفتت كلٌ من ريا آبي راشد، ياسمين صبري، درة، وجورجينا صديقة كريستيانو الأنظار على السجادة الحمراء بالمهرجان.

من هي الإعلامية ريا أبي راشد؟

-لدت في 12 مايو 1977.

- إعلامية لبنانية الجنسية، ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية

- عملت منتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

- تقدم برنامج المواهب الشهير «أرابز جوت تالنت»، منذ عام 2010 بجانب مغني الراب السعودي قصي خضر.

- لديها برنامجها الخاص «سكووب»، لتغطية آخر أخبار هوليود.

- بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999.

- حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما.

- حصلت على درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة «وستمنستر»، لندن.

- تتحدث الإعلامية الشهيرة عدة لغات بطلاقة وهنّ «العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية».

- تزوجت من رجل أعمال إيطالي، يُدعى، فاليريو عام 2011، ورُزقت بطفلة تُدعى لولا عام 2016.