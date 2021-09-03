فستان طويل وبسيط.. إطلالة عروس إمام عاشور لاعب الزمالك.. (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل اللاعب إمام عاشور، لاعب وسط نادي الزمالك، بعقد قرانه في حفل عائلي اقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء، وشارك متابعيه، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصور ومقاطع فيديو من الحفل، وذلك عقب فوز ناديه بالدوري المصري لهذا الموسم.

وظهر «إمام» مرتديًا «بدلة» كاجوال، بينما ظهرت العروس التي تدعى إلهام عبده، مرتديةً فستانًا أبيضًا طويل بسيطًا دون أي نقوشات أو رسومات، ونشر لاعب وسط نادي الزمالك صورًا ولقطات من الحفل، بالإضافة إلى نشره تهنئات أصدقائه له عبر حسابه على «إنستجرام».

من هو إمام عاشور؟

- إمام عاشور من مواليد مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

- عمره 23 عامًا.

- لاعب الزمالك الشاب بدأ مشواره بقطاع ناشئين غزل المحلة وتدرج في جميع فرق الناشئين بالنادي وتم تصعيده للفريق الأول للمحلة ثم انتقل لحرس الحدود لمدة ثلاثة مواسم.

الزمالك يفوز بالدوري 2020- 2021

وفاز نادي الزمالك ببطولة الدوري لهذا الموسم 2020-2021، ويعتبر إمام عاشور من أهم اللاعبي النادي الأبيض لهذا الموسم، إذ أحرز خسمة أهداف مع الزمالك بمسابقة الدوري الأخيرة.

ويستأنف فريق الزمالك التدريبات بعد العودة من الإجازة التي حصل عليها بعد نهاية الدوري، وحصوله على اللقب لهذا الموسم، ويغيب عن التدريبات السداسي الدولي محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد أبو الفتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو، وأيضًا التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، والمغربي أشرف بن شرقي.

وانتظر الفريق الأبيض تحديد موعد مباراته مع أسوان في نصف نهائي كأس مصر، حيث يأمل الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، في الجمع بين ثنائية الدوري والكأس، كما حدث في موسم 2014-2015، وكان يتولى القيادة الفنية للفريق وقتها البرتغالي جيسوالدو فيريرا.