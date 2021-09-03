منها اللوز والتوت.. 10 أطعمة تحميك من جلطات القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي الواقع، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

فيما يلي 10 أنواع من الأطعمة التي يجب أن تتناولها لتحسين صحة قلبك والحماية من الإصابة بجلطات القلب، حسب ما جاء في موقعي "healthline" و"webmd".

1- الفاصوليا السوداء:

تمتلئ الفاصوليا السوداء بالعناصر الغذائية الصحية للقلب، ويمكن أن تساعد الفولات ومضادات الأكسدة والمغنيسيوم الموجودة بها في خفض ضغط الدم، وتساعد الألياف في التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

2- التوت:

التوت غني بمضادات الأكسدة، وتظهر الدراسات أن تناولها يمكن أن يقلل من عوامل الخطر المتعددة لأمراض القلب.

3- الأفوكادو:

الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والبوتاسيوم، وقد يساعد أيضا في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم وخطر الإصابة بجلطات القلب.

4- السالمون:

من أهم الأطعمة لصحة القلب، فهو غني بالأوميجا 3، وهي دهون صحية قد تقلل من خطر الإصابة باضطرابات ضربات القلب وضغط الدم، ويمكنهم أيضًا خفض الدهون الثلاثية والحد من الالتهاب، لذا توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حصتين من سمك السلمون أو الأسماك الزيتية الأخرى في الأسبوع.

5- عين الجمل:

تشير الدراسات إلى أن الجوز يمكن أن يساعد في تقليل الكولسترول وضغط الدم وقد يترافق مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض بالقلب.

6- الشوكولاتة الداكنة:

الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد، ولقد ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

7- الطماطم:

الطماطم غنية بالليكوبين لذا فهي المرتبطة بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

8- زيت الزيتون:

هذا الزيت هو دهون صحية وغني بمضادات الأكسدة الصحية للقلب، وقد يحمي الأوعية الدموية، كما يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

9- الثوم:

يستخدم الثوم كعلاج طبيعي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وفي السنوات الأخيرة، أكدت الأبحاث خصائصه الطبية القوية ووجدت أن الثوم يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب، وهذا بفضل وجود مركب يسمى الأليسين، والذي يعتقد أن له العديد من التأثيرات العلاجية.

ووجدت دراسات أخرى أن مستخلص الثوم يمكن أن يمنع تراكم الصفائح الدموية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية.

10- اللوز:

قد يؤدي تناول حفنة صغيرة من الجوز يوميًا إلى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وقد يحمي أيضًا من التهاب شرايين القلب، كما أن الجوز مليء بأوميجا 3 ، والدهون الصحية التي تسمى الدهون الأحادية غير المشبعة، والستيرولات النباتية، والألياف.