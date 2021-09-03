لربات البيوت.. كيفية تجميد الخضروات لعدة أشهر في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا كنت مغرمًا بالطهي وغالبًا ما تجد صعوبة في الحصول على الخضروات الطازجة في غير موسمها، فما عليك سوى اتباع بعض الخطوات لتجميد الخضروات في المنزل، وللحفاظ على الخضروات طازجة لفترة طويلة، تحتاج إلى تجميدها بالطريقة الصحيحة.

لذا، نقدم لكم في السطور التالية، كيفية تجميد وتخزين الخضروات لعدة أشهر في المنزل، وفق ما جاء في موقع "timesofindia".

- تقطيع الخضروات:

الخضروات مثل الجزر والبازلاء، الفاصوليا يمكنك اختيار الخضروات التي لا تتوفر في الغالب في غير موسمها، وتخزينها عن طريق أولاً، غسل الخضروات بشكل صحيح وتجفيفها بمنشفة نظيفة، ثم قشري الجزر وقطعيه إلى مكعبات أو شرائح صغيرة.

و يقطع الفاصوليا الخضراء إلى قطع صغيرة.

- غلى الخضروات:

املأ قدر كبير 3/4 بالماء، ثم ضيفي الجزر المفروم إلى الإناء، ثم رشي 1-2 ملعقة صغيرة من الملح، واخلطهم جيدًا, ثم ضعي الإناء على نار عالية، واجعلي الماء يغلى، ثم بمجرد الغليان، حافظ على الشعلة متوسطة، واتركيها تنضج لبضع دقائق.

و بمجرد أن يغلي الجزر، أطفئ اللهب وصفي كل الماء، كما يمكنك سلق البازلاء والفاصوليا بنفس الطريقة.

- سلق الخضروات وتجفيفها:

أضيفي الخضروات المسلوقة مباشرة إلى وعاء زجاجي مملوء بالماء البارد ومكعبات الثلج لتحضيرها سلقًا سريعًا، ثم اتركيها في الماء المثلج لمدة 10 دقائق لإيقاف عملية الطهي، ثم قومي بتجفيفها.

ثم ضعي منشفة المطبخ على المنضدة، وضيفي الجزر المقشر إلى المنشفة، وافرديه بشكل صحيح على المنشفة، واستخدمي منشفة مطبخ أخرى وامسحي بها الجزر برفق لتجفيفه، ثم اتركيه تحت المروحة لمدة 15 دقيقة أخرى حتى يجف الجزر تمامًا.

ويوصي بتكرار الخطوة لتجفيف الخضروات المسلوقة الأخرى أيضًا.

- عملية التخزين:

أخذ الجزر المجفف جيدًا، ثم ضعيه في كيس بلاستيكي، وأخرج كل الهواء منه، مع التأكد من أن الكيس محكم الإغلاق مع عدم ترك هواء بداخله.

ويجب تكرير هذه الخطوة لعمل أكياس للخضروات الأخرى أيضًا، والآن كل ما عليك فعله هو الاحتفاظ بأكياس الخضروات هذه في الفريزر، والعمر الافتراضي لهذه الخضروات المجمدة هو أكثر من 6 أشهر عند تخزينها في الفريزر.

وكلما لزم الأمر، كل ما عليك فعله هو إخراج بعض الخضروات من الكيس واستخدامها في وصفاتك.