«إسلام» يفاجئ حبيبته بوضع «خاتم» في الجاتوه.. أكلته وافتكرته إزاز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة رومانسية خطط لها «إسلام»، تعبيرًا عن حبه لصديقته «سمر»، فاختار أن يضع «خاتمًا» وسط الجاتوه، الحلوى المفضلة إليها، أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات، لكن رد الفعل جاء عكس المتوقع، إذ لم تنتبه الفتاة العشرينية، آنذاك، إليه، وابتعلته أثناء تناول الطعام، وتحولت الرومانسية لموقف كوميدي في ذاكرة الثنائي.

«أحلى صدفة في حياتي»، تعبير مقتضب لخصت به «سمر المهدي»، بداية تعارفها بـ«إسلام همام» الذي قابلته للمرة الأولى، خلال فعاليات ما قبل ثورة 30 يونيو، للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بعدها تكررت بينهما اللقاءات، التي زادت من قوة الترابط بينهما، فتعرف كل منهما على الهوايات المفضلة لهما، والنقاط المشتركة بينهما.

عزل مرسي ولحظة الاعتراف

على مدار شهرين، توطدت الصداقة بينهما، لكن مشاعر الحب عرفت الطريق لقلب «إسلام»، مرات كثيرة حاول التلميح لـ«سمر»: «حاول يلفت انتباهي، وكان بيخاف عليا»، ومع الاحتفالات التي هزت مصر بأكملها وقت عزل حكم «الإخوان» الإرهابية، اعترف الشاب بحقيقة مشاعره للمرة الأولى، «مع عزل مرسي اعترفلي بحبه»، بحسب حديثها لـ«هن».

عرف «إسلام» بحبه للمفاجآت الرومانسية، التي طالما رغب في ترتيبها لحبيبته، وفي إحداها، حين خرجا سويًا لإحدى الكافيهات، نظم خطته المعهودة بوضعه خاتما داخل قالب الجاتوه، ظل الشاب منتظرًا، بأن تتفاجئ حبيبته، لكن رد فعل «سمر» كان غير متوقع: «هو كان مستني إني أتفاجئ، لكن مخدتش بالي وبلعته، ولما حسيت بوجوده افتكرته إزاز، خرجته من بوقي وحطيته في المنديل».

الحبيب أصيب بالذهول

ارتسمت علامات الصدمة والذهول على وجه «إسلام» من موقف حبيبته: «هو فضل مذهول، وبعدين جابه من المنديل ونضفه، ولبسهولي وقالي دا خاتم كنت حطهولك مفاجأة»، انتقلت علامات الذهول لـ«سمر» فالموقف جديد بالنسبة لها، لم تر مثله سوى على شاشات السينما، لكنه الموقف الذي زاد من حبها إليه.

قرار بعد أول مفاجأة

«من اليوم ده قررت إني أكمل معاه»، تعلقت «سمر» بحبيبها أكثر، وكإن الموقف بمثابة إشارة للتأكيد على أنه الشخص الذي سكن قلبها، ومن بعده بفترة تمت خطبتهما التي انتهت قبل 6 أعوام، بزواج لم يخل أيضًا من المفاجآت والمواقف الرومانسية.

مفاجآت كثيرة رتب لها «إسلام» حتى بعد زواجهما، تارة ينجح، وتارة تكشفه «سمر»، لكن تبقى المفاجأة الأولى هي الأقرب إلى قلبها: «مفاجآته مانتهتش بعد الجواز، وساعات ببوظها»، وبكلمات رومانسية رغبت أن تنهي الزوجة الثلاثينية، حديثها لـ«هن»: «أنا بسببه عرفت يعني إيه حب وأمان وحياة، نفسي أعيش طول عمري جنبه وربنا يحفظه لينا ولأولادنا».