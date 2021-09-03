طريقة عمل البسبوسة في البيت.. بالزبدة وبالمكسرات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البسبوسة واحدة من أجمل الحلويات الشرقية، التي تمتاز محال الحلويات بعملها بحرفية أكثر من المنزل، ولكن للبسبوسة طريقتها الخاصة، و«تكات» خلال التحضير لتخرج بأفضل طعم، ويمكن تحضير البسبوسة بطرق مختلفة، من بينها طريقة عملها بالزبدة، وطريقة عمل البسبوسة بالمكسرات، وكذلك البسبوسة باللبن أو بالزبادي، وفيما يلي طريقة عمل البسبوسة على طريقة الشيف حسن.

طريقة عمل بسبوسة بالزبدة

2 كوب سميد.

كوب حليب.

كوب سكر.

¾ كوب زبدة ذائب.

¼ كوب جوز هند مبشور.

¼ كوب لوز مقشر.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

½ ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب شربات.

رشة ملح.

طريقة تحضير البسبوسة بالزبدة

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يوضع السميد والسكر وجوز الهند والبيكنج باودر والملح، في وعاء عميق آخر ويقلب جيدا.

تضاف الزبدة والحليب والفانيليا، بالتدريج، ثم يقلب الخليط جيدا حتى تمتزج المكونات.

تدهن صينية بالقليل من الزبد.

يسكب العجين على الصينية بالتساوي.

يقطع العجين إلى مربعات، وعلى كل مربع توضع قطعة من اللوز، أو البندق.

تدخل صينية البسبوسة في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة حتى تُصبح ذهبية اللون.

تخرج البسبوسة من الفرن.

يوزع الشربات على البسبوسة فورا وهي ساخنة.

تترك البسبوسة لتبرد قليلا قبل التقديم.

طريقة عمل شربات البسبوسة

الشربات الخفيف وليس الثقيل هو المثالي لعمل شربات البسبوسة في البيت والكنافة.

مكونات الشربات الخفيف كوب ونصف من الماء لكل 2 كوب من السكر.

تضاف الفانيليا على الشربات فور غليانه على النار، وكذلك تضاف عصرة ليمون.

يضاف الشربات البارد على الكنافة الساخنة.

لعمل شربات البسبوسة، يحتاج لخطوة إضافية وهي بعد غليانه بالطريقة السابقة، تضاف 2 ملعقة سمن كبيرة و2 باكو فانيليا، ويستخدم باردا، على البسبوسة الساخنة.