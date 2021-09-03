طبيب: لقاحات كورونا آمنة للسيدات بعد أول 3 أشهر من الحمل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، أجرت دراسة في مايو الماضي، وجرى تحديثها الشهر الماضي، وقسمت السيدات إلى 3 مجموعات: مرضعات وحوامل وسيدات يخططن للحمل، وتوصلت إلى أن التطعيم آمن للمرضعات، كما أنه مفيد، لأنه يكون أجساما مضادة تحمي الأم وطفلها.

تطعيم أكثر من 140 ألف حامل في أمريكا

أضاف حسن، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أنه لا يوجد أي تعارض بين الرضاعة الطبيعية والتطعيم، مشيرًا إلى أن السيدات اللاتي يخططن للحمل، لا يحتجن إلى أي فترة زمنية قبل الحصول على التطعيم، أما بالنسبة للحوامل، فإنه يمكنهن الحصول على اللقاحات، بعد أول 3 أشهر من الحمل، ويمكنهن أيضا الحصول على تطعيم الأنفلونزا، كما أن كل لقاحات آمنة للحوامل، لأن طرق التصنيع أمنة، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت تطعيم أكثر من 140 ألف سيدة حامل.

نصائح عامة للحوامل

شدد أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، على أن الحوامل يجب أن يلتزمن بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وعدم التواجد في غرف مزدحمة، والتركيز على ثقافة الأكل الصحي المفيد، بعيدا عن الوجبات السريعة.

وأكد حسن: «يجب عليهن التركيز على تناول المشروبات الدافئة، وأطباق السلطة، ومصادر فيتاميني (C) و(D)، والنوم عدد ساعات كافٍ، والابتعاد عن التوتر النفسي والعصبي والتدخين».

واختتم أستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، بتوجيه عدة نصائح مهمة للسيدات الحوامل: «يجب أن يقللن الزيارات، ويفتحن الشبابيك جيدا للتهوية، لأن فيتامين (د) الذي يكتسبه الجسم من أشعة الشمس مهم جدا».